Белгородский цемзавод требует с министерства в Крыму 32,9 млн рублей

Арбитражный суд Республики Крым принял к рассмотрению исковое заявление ЗАО «Белгородский цемент». Организация требует с министерства имущественных и земельных отношений Крыма 32,9 млн рублей.
В определении о принятии заявления к производству указано, что белгородская компания просит оказать содействие во взыскании разницы между рыночной ценой доли, которая принадлежит ЗАО «Белгородский цемент», и рыночной стоимостью выделяемого имущества. Пока в документах арбитража подробности не разъясняются.
Арбитражный суд возбудил производство по делу. Предварительное заседание назначено на 24 октября 2022 года. Оно пройдёт в Симферополе.
Отметим, ранее АО «ГТ Энерго» направило иск к ЗАО «Белгородский цемент» из-за необходимости установления права ограниченного пользования частью участка на 49 лет. Земля находится на площадке цемзавода на улице Сумской в Белгороде.