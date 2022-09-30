Белгородский цемзавод требует с министерства в Крыму 32,9 млн рублей

В определении о принятии заявления к производству указано, что белгородская компания просит оказать содействие во взыскании разницы между рыночной ценой доли, которая принадлежит ЗАО «Белгородский цемент», и рыночной стоимостью выделяемого имущества. Пока в документах арбитража подробности не разъясняются.