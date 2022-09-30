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Белгородский цемзавод требует с министерства в Крыму 32,9 млн рублей

30 сентября 04:44
Фото: 1MI
Организация просит суд о взыскании разницы между рыночной стоимостью доли, которая ей принадлежит, и рыночной стоимостью выделяемого имущества.

Арбитражный суд Республики Крым принял к рассмотрению исковое заявление ЗАО «Белгородский цемент». Организация требует с министерства имущественных и земельных отношений Крыма 32,9 млн рублей.

В определении о принятии заявления к производству указано, что белгородская компания просит оказать содействие во взыскании разницы между рыночной ценой доли, которая принадлежит ЗАО «Белгородский цемент», и рыночной стоимостью выделяемого имущества. Пока в документах арбитража подробности не разъясняются.

Арбитражный суд возбудил производство по делу. Предварительное заседание назначено на 24 октября 2022 года. Оно пройдёт в Симферополе.

Отметим, ранее АО «ГТ Энерго» направило иск к ЗАО «Белгородский цемент» из-за необходимости установления права ограниченного пользования частью участка на 49 лет. Земля находится на площадке цемзавода на улице Сумской в Белгороде.

#Экономика#Эксклюзив#Белгород#Цемзавод#Суд#Анастасия Федосеенко#Есть повод
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