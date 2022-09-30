Белгородские военкоматы: где найти и куда звонить

В связи с объявлением частичной мобилизации в России чаще стали возникать вопросы, где в Белгородской области есть военкоматы и куда можно позвонить при необходимости. «Бел.Ру» собрало данные о военных комиссариатах в регионе.
Действующий военный комиссар Белгородской области — Валерий Грицай. Позвонить в его приёмную белгородцы могут по телефонам 8(4722) 32-02-04, 32-35-91.
Белгород
308015, Белгород, Белгородский проспект, 69, телефон: 8 (47-22) 27-07-49
Руководитель: Олег Дудко
Ракитянский, Борисовский, Краснояружский районы и Грайворонский горокруг
309300, пос. Пролетарский, ул. Железнодорожная, 22, телефон: 8 (472-45) 3-52-82
Руководитель: Андрей Захаров
Вейделевский и Ровеньский районы
309720, пос. Вейделевка, ул. Гайдара, 2, телефон: 8 (472-37) 5-52-84.
Новооскольский горокруг и Чернянский район
309600, г. Новый Оскол, ул. Ленина, 52, телефон: 8 (472-33) 4-47-90.
Старооскольский горокруг
309740, г. Старый Оскол, ул. 9 января, 9/15, телефон: 8 (47-25) 22-13-21.
Руководитель: Виктор Анисимов
Алексеевский горокруг и Красненский район
309800, г. Алексеевка, ул. Старых Большевиков, 6, телефон: 8 (472-34) 3-56-30.
Руководитель: Сергей Сопов
Белгородский район
308034, г. Белгород, ул. Губкина, 1, телефон: 8 (47-22) 55-94-70.
Руководитель: Владимир Лихачёв
Валуйский горокруг
309710, г. Валуйки, ул. Пролетарская, 10, телефон: 8 (472-36) 3-32-58.
Волоконовский район
309660, пос. Волоконовка, ул. Комсомольская, 42, телефон: 8 (472-35) 5-10-49.
Руководитель: Иван Цымбалистенко
Губкинский горокруг
309510, г. Губкин, ул. Победы, 29, телефон: 8 (472-41) 7-60-60.
Руководитель: Виталий Пищальченко
Корочанский район
309210, г. Короча, ул. Дорошенко, 8, телефон: 8 (817-39) 2-12-47.
Красногвардейский район
309920, г. Бирюч, ул. Ольминского, 19, телефон: 8 (472-47) 3-10-92.
Прохоровский район
309000, пос. Прохоровка, ул. Советская, 29, телефон: 8 (472-42) 2-19-91.
Шебекино и Шебекинский горокруг
309250, г. Шебекино, ул. Набережная, 12, телефон: 8 (472-48) 4-45-47.
Руководитель: Вадим Дорошенко
Яковлевский горокруг и Ивнянский район
309120, г. Строитель, ул. Мира, 2, телефон: 8 (472-44) 5-38-01.
Руководитель: Сергей Степанов
Часто задаваемые вопросы
В региональном правительстве опубликовали ответы на часто задаваемые вопросы. Власти ответили, где белгородцы будут служить, как попасть в Кремлёвский полк, выбирают ли призывники роты и т. п. Подробнее ознакомиться с информацией можно по ссылке.