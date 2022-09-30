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Белгородские военкоматы: где найти и куда звонить

30 сентября 08:44
Фото: Яндекс.Карты
«Бел.Ру» собрало данные о расположении военных комиссариатов в регионе, их адреса и телефоны.

В связи с объявлением частичной мобилизации в России чаще стали возникать вопросы, где в Белгородской области есть военкоматы и куда можно позвонить при необходимости. «Бел.Ру» собрало данные о военных комиссариатах в регионе.

Действующий военный комиссар Белгородской области — Валерий Грицай. Позвонить в его приёмную белгородцы могут по телефонам 8(4722) 32-02-04, 32-35-91.

Белгород

308015, Белгород, Белгородский проспект, 69, телефон: 8 (47-22) 27-07-49

Руководитель: Олег Дудко

Ракитянский, Борисовский, Краснояружский районы и Грайворонский горокруг

309300, пос. Пролетарский, ул. Железнодорожная, 22, телефон: 8 (472-45) 3-52-82

Руководитель: Андрей Захаров

Вейделевский и Ровеньский районы

309720, пос. Вейделевка, ул. Гайдара, 2, телефон: 8 (472-37) 5-52-84.

Новооскольский горокруг и Чернянский район

309600, г. Новый Оскол, ул. Ленина, 52, телефон: 8 (472-33) 4-47-90.

Старооскольский горокруг

309740, г. Старый Оскол, ул. 9 января, 9/15, телефон: 8 (47-25) 22-13-21.

Руководитель: Виктор Анисимов

Алексеевский горокруг и Красненский район

309800, г. Алексеевка, ул. Старых Большевиков, 6, телефон: 8 (472-34) 3-56-30.

Руководитель: Сергей Сопов

Белгородский район

308034, г. Белгород, ул. Губкина, 1, телефон: 8 (47-22) 55-94-70.

Руководитель: Владимир Лихачёв

Валуйский горокруг

309710, г. Валуйки, ул. Пролетарская, 10, телефон: 8 (472-36) 3-32-58.

Волоконовский район

309660, пос. Волоконовка, ул. Комсомольская, 42, телефон: 8 (472-35) 5-10-49.

Руководитель: Иван Цымбалистенко

Губкинский горокруг

309510, г. Губкин, ул. Победы, 29, телефон: 8 (472-41) 7-60-60.

Руководитель: Виталий Пищальченко

Корочанский район

309210, г. Короча, ул. Дорошенко, 8, телефон: 8 (817-39) 2-12-47.

Красногвардейский район

309920, г. Бирюч, ул. Ольминского, 19, телефон: 8 (472-47) 3-10-92.

Прохоровский район

309000, пос. Прохоровка, ул. Советская, 29, телефон: 8 (472-42) 2-19-91.

Шебекино и Шебекинский горокруг

309250, г. Шебекино, ул. Набережная, 12, телефон: 8 (472-48) 4-45-47.

Руководитель: Вадим Дорошенко

Яковлевский горокруг и Ивнянский район

309120, г. Строитель, ул. Мира, 2, телефон: 8 (472-44) 5-38-01.

Руководитель: Сергей Степанов

Часто задаваемые вопросы

В региональном правительстве опубликовали ответы на часто задаваемые вопросы. Власти ответили, где белгородцы будут служить, как попасть в Кремлёвский полк, выбирают ли призывники роты и т. п. Подробнее ознакомиться с информацией можно по ссылке.

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