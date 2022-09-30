Белгородец получил помощь от региона и открыл свою пасеку

Сейчас в хозяйстве пасечника более 60 пчелосемей. На полученную поддержку он приобрёл специализированные облётники. Они позволяют выводить пчелиных маток. Часть из них мужчина продаёт. И пчёлы в хозяйстве белгородца породистые, их привезли из Германии и Голландии.