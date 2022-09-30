Белгородец получил помощь от региона и открыл свою пасеку

Артём Епифанов из села Шелаево заключил соцконтракт и открыл свою пасеку. Мужчина продолжил заниматься семейным делом. У белгородца две пасеки — в самом селе и в хуторе Ромашовка.
По специальности мужчина — механик-водитель. Пчеловодством занимался ещё его прадед. Белгородец решил продолжать дело родственников. По словам Артёма, он прочитал про социальный контракт и заключил его без раздумий.
Сейчас в хозяйстве пасечника более 60 пчелосемей. На полученную поддержку он приобрёл специализированные облётники. Они позволяют выводить пчелиных маток. Часть из них мужчина продаёт. И пчёлы в хозяйстве белгородца породистые, их привезли из Германии и Голландии.
Мужчина рассказал, что урожай мёда каждый год разный, зависит от погоды. Мёд он собирается продавать за пределами региона. Пока пчеловод готовит пасеку к зимовке.
Согласно программе соцконтрактов, их можно заключить для помощи в ведении подсобного хозяйства. Это одно из наиболее популярных направлений. В Валуйском горокруге такие контракты в 2022 году заключили 56 человек.