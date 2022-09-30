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Белгородец получил помощь от региона и открыл свою пасеку

30 сентября 08:53
Фото: правительство Белгородской области
Житель Валуйского горокруга заключил социальный контракт и продолжил заниматься семейным делом, сообщили в областном правительстве.

Артём Епифанов из села Шелаево заключил соцконтракт и открыл свою пасеку. Мужчина продолжил заниматься семейным делом. У белгородца две пасеки — в самом селе и в хуторе Ромашовка.

По специальности мужчина — механик-водитель. Пчеловодством занимался ещё его прадед. Белгородец решил продолжать дело родственников. По словам Артёма, он прочитал про социальный контракт и заключил его без раздумий.

Сейчас в хозяйстве пасечника более 60 пчелосемей. На полученную поддержку он приобрёл специализированные облётники. Они позволяют выводить пчелиных маток. Часть из них мужчина продаёт. И пчёлы в хозяйстве белгородца породистые, их привезли из Германии и Голландии.

Мужчина рассказал, что урожай мёда каждый год разный, зависит от погоды. Мёд он собирается продавать за пределами региона. Пока пчеловод готовит пасеку к зимовке.

Согласно программе соцконтрактов, их можно заключить для помощи в ведении подсобного хозяйства. Это одно из наиболее популярных направлений. В Валуйском горокруге такие контракты в 2022 году заключили 56 человек.

 

#Общество#Белгородская область#Социальный контракт#Пасека#Мёд#Касается каждого#Наталья Корявых
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