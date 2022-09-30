Белгородец отсудил у турагента более 235 тыс. рублей за несостоявшийся отдых

Губкинец отсудил у туроператора более 235 тыс. рублей из-за отменённой поездки в Турцию. Мужчине аннулировали путёвку в связи с ковидными ограничениями в 2020 году.
Житель региона подал иск в суд на турагентство «Вокруг Света» и ООО «Регион Туризм» с требованиями расторгнуть договор. Мужчина хотел вернуть стоимость поездки и получить компенсацию морального вреда.
Суд встал на сторону истца. С ООО «Регион Туризм» взыскали 231,3 тыс. рублей непосредственно за путёвки и 5 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор ещё может быть обжалован.