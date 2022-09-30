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Белгородец отсудил у турагента более 235 тыс. рублей за несостоявшийся отдых

30 сентября 15:06
Фото: 1MI
Жителю Губкина аннулировали путёвку в связи с ковидными ограничениями, сообщили в Губкинском райсуде.

Губкинец отсудил у туроператора более 235 тыс. рублей из-за отменённой поездки в Турцию. Мужчине аннулировали путёвку в связи с ковидными ограничениями в 2020 году.

Житель региона подал иск в суд на турагентство «Вокруг Света» и ООО «Регион Туризм» с требованиями расторгнуть договор. Мужчина хотел вернуть стоимость поездки и получить компенсацию морального вреда.

Суд встал на сторону истца. С ООО «Регион Туризм» взыскали 231,3 тыс. рублей непосредственно за путёвки и 5 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор ещё может быть обжалован.

 

 

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#Общество#Губкин#Путёвка в Турцию#Туроператор#Ковидные ограничения#Компенсация#Моральный вред#Наталья Корявых
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