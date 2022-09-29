За что критикуют новую маршрутную сеть в Белгороде

В Белгороде состоялось уже несколько общественных слушаний по запуску новой маршрутной сети. Среди тех, кто участвовал в обсуждениях, был активист, член общественного совета при региональном минтрансе Константин Кошкин.
По его словам, одной из нерешённых проблем новой сети остаются маршруты на Харьковской горе. Например, власти не планируют использовать для общественного транспорта улицу 5 Августа и новый мост на проспекте Ватутина. Интересно, что в прежней концепции их планировали изменить: запустить автобусы, оборудовать остановки, сделать выделенные полосы и поставить светофоры.
Однако теперь чиновники отказываются от планов. Константину Кошкину объяснили, что на 5 Августа автобусы не будут запускать из-за риска пробок на выезде с улицы и большого количества обращений против. Что касается проспекта Ватутина, то чиновники активисту ответили так: «Вы видели, как плохо зимой чистят новый мост?»
Константин Кошкин также недоумевает, на чьё мнение опираются чиновники, утверждающие, что белгородцы негативно отнеслись к пересадочной модели. По мнению члена общественного совета, прежнюю модель маршрутной сети власти просто неграмотно презентовали, да и вообще толком не показали белгородцам.
В целом же, считает Кошкин, в Белгороде остаётся разрозненная сеть выделенных полос без перспективы развития, а приоритета развития общественного транспорта нет. К развитию платных парковок в областном центре в то же время активист относится положительно.
Напомним, что 29 сентября состоятся последние в Белгороде общественные слушания по новой маршрутной сети. Начало — в 17:00.