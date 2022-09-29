За что критикуют новую маршрутную сеть в Белгороде

Однако теперь чиновники отказываются от планов. Константину Кошкину объяснили, что на 5 Августа автобусы не будут запускать из-за риска пробок на выезде с улицы и большого количества обращений против. Что касается проспекта Ватутина, то чиновники активисту ответили так: «Вы видели, как плохо зимой чистят новый мост?»