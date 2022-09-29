Выплаты мобилизованным белгородцам начнут перечислять на следующей неделе

В общей сложности им заплатят около 350 млн рублей. Деньги возьмут из резервного фонда региона. Помимо этого, продолжаются переговоры с работодателями о сохранении зарплат, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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