Выплаты мобилизованным белгородцам начнут перечислять на следующей неделе

На следующей неделе мобилизованным белгородцам начнут поступать выплаты. Деньги продолжат перечислять и контрактникам. Всего из резервного фонда региона на следующей неделе направят 350 млн рублей.
Губернатор добавил, что сейчас продолжаются переговоры с работодателями Белгородской области о том, чтобы они сохранили мобилизованным сотрудникам зарплаты.
Зачем? Потому что у всех разная ситуация: у кого-то ипотека, у кого-то кредиты, много других разнообразных ситуаций. Да, будет выплачиваться доход Министерством обороны, но в семьях, где мужья ушли защищать нашу страну, дополнительный доход просто необходим.
Вячеслав Гладков
Глава региона отметил, что практически все работодатели идут навстречу в этом вопросе.
Ранее губернатор заявил, что зарплату должны сохранить сотрудникам государственных и муниципальных предприятий. По частным компаниям и самозанятым белгородцам обещали принять отдельное решение.