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Выплаты мобилизованным белгородцам начнут перечислять на следующей неделе

29 сентября 07:18
Фото: Bel.ru
В общей сложности им заплатят около 350 млн рублей. Деньги возьмут из резервного фонда региона. Помимо этого, продолжаются переговоры с работодателями о сохранении зарплат, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

На следующей неделе мобилизованным белгородцам начнут поступать выплаты. Деньги продолжат перечислять и контрактникам. Всего из резервного фонда региона на следующей неделе направят 350 млн рублей.

Губернатор добавил, что сейчас продолжаются переговоры с работодателями Белгородской области о том, чтобы они сохранили мобилизованным сотрудникам зарплаты.

Зачем? Потому что у всех разная ситуация: у кого-то ипотека, у кого-то кредиты, много других разнообразных ситуаций. Да, будет выплачиваться доход Министерством обороны, но в семьях, где мужья ушли защищать нашу страну, дополнительный доход просто необходим.
Вячеслав Гладков

Глава региона отметил, что практически все работодатели идут навстречу в этом вопросе.

Ранее губернатор заявил, что зарплату должны сохранить сотрудникам государственных и муниципальных предприятий. По частным компаниям и самозанятым белгородцам обещали принять отдельное решение.

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#Инна Рогова#Общество#Военная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Частичная мобилизация#Выплаты#Сохранение зарплаты
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