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В трёх домах в Белгороде до сих пор нет отопления

29 сентября 06:28
Фото: Bel.ru
Об этом сообщили жители домов на бульваре Строителей. Белгородцы рассказали «Фонарю», что по вечерам в квартирах нет и горячей воды. Сами горожане винят в этом управляющую компанию.

В домах № 45, 45а и 47 на бульваре Строителей в Белгороде нет отопления. Все здания отапливаются от общей котельной.

По словам белгородцев, 19 сентября отопление начали подавать, но в некоторых квартирах его всё же не было. На следующий день его вовсе отключили. Проблема ещё и в том, что по вечерам у жителей домов нет горячей воды — есть только прохладная.

Дома обслуживает УК «Сантехподрядчик». Жители утверждают, что ежедневно звонят в управляющую компанию, но пока безрезультатно. Дежурными фразами им отвечает и мэр в соцсети.

Отопительный сезон в многоквартирных домах в Белгороде начался 19 сентября.

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#Инна Рогова#Город#Белгород#Отопление
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