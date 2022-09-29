В трёх домах в Белгороде до сих пор нет отопления

В домах № 45, 45а и 47 на бульваре Строителей в Белгороде нет отопления. Все здания отапливаются от общей котельной.
По словам белгородцев, 19 сентября отопление начали подавать, но в некоторых квартирах его всё же не было. На следующий день его вовсе отключили. Проблема ещё и в том, что по вечерам у жителей домов нет горячей воды — есть только прохладная.
Дома обслуживает УК «Сантехподрядчик». Жители утверждают, что ежедневно звонят в управляющую компанию, но пока безрезультатно. Дежурными фразами им отвечает и мэр в соцсети.
Отопительный сезон в многоквартирных домах в Белгороде начался 19 сентября.