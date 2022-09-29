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В Белгородскую область чаще путешествуют москвичи — исследование Tele2

29 сентября 11:53
Фото: Tele2
Российский оператор мобильной связи, на основе технологий big data проанализировал туристическую активность в Белгородской области. С начала 2022 года турпоток вырос на 9%. Дольше изучают область женщины — они проводят в регионе в 2,5 раза больше дней, чем мужчины.

Оператор исследовал туристический поток в популярных направлениях для путешествий и отметил, что с начала текущего года число туристов, посетивших Белгородскую область, выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным аналитиков big data, средний возраст путешественников в регионе — 25-34 года, а среднее время нахождения — 6 дней. Интересно, что женщины совершают более длительные поездки — они проводят в Белгороде и области в 2,5 раза больше дней, чем мужчины. Количество туристов с детьми выросло на 14% год к году, а их доля от общего числа посетителей составила 18%.

Кроме того, Tele2 определила топ-5 регионов, откуда чаще всего в Белгородскую область приезжали путешественники. На первом месте оказалась Москва (21%), далее следуют Курская и Воронежская области (по 15%). Немногим меньше туристов было из Московской области (11%). Замыкает пятерку лидеров Санкт-Петербург (4%).

#Общество#Новости компаний#Tele2 белгород#Белгородская область
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