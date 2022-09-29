В Белгородскую область чаще путешествуют москвичи — исследование Tele2

По данным аналитиков big data, средний возраст путешественников в регионе — 25-34 года, а среднее время нахождения — 6 дней. Интересно, что женщины совершают более длительные поездки — они проводят в Белгороде и области в 2,5 раза больше дней, чем мужчины. Количество туристов с детьми выросло на 14% год к году, а их доля от общего числа посетителей составила 18%.