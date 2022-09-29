В Белгородской области везли трупы свиней «Белгранкорма» в открытом кузове

В Ракитянском районе сотрудники управления Россельхознадзора обнаружили грубые нарушения перевозки биологических отходов. Водитель грузовика вёз трупы свиней в открытом кузове.
Как выяснилось, мёртвых животных перевозили с площадки ООО «Белгранкорм» производства «Ракитянская свинина 1». Их везли на утилизацию.
По ветеринарным правилам такая перевозка запрещена. Даже то, что их просто везли в открытой машине, могло нанести вред окружающей среде. В ведомстве пообещали привлечь к ответственности виновных.