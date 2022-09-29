Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области везли трупы свиней «Белгранкорма» в открытом кузове

29 сентября 06:26
Фото: Россельхознадзор
Биологические отходы перевозили с площадки ООО «Белгранкорм» производства «Ракитянская свинина 1», сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В Ракитянском районе сотрудники управления Россельхознадзора обнаружили грубые нарушения перевозки биологических отходов. Водитель грузовика вёз трупы свиней в открытом кузове.

Как выяснилось, мёртвых животных перевозили с площадки ООО «Белгранкорм» производства «Ракитянская свинина 1». Их везли на утилизацию.

По ветеринарным правилам такая перевозка запрещена. Даже то, что их просто везли в открытой машине, могло нанести вред окружающей среде. В ведомстве пообещали привлечь к ответственности виновных.

 

#Экономика#Ракитянский район#Белгранкорм#Свиные туши#Перевозка#Нарушения#Россельхознадзор#Наталья Корявых
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18