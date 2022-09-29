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В Белгородской области появится парк с амфитеатрами на воде

29 сентября 12:58
Фото: 1MI
Его обустроят в Губкине. Помимо амфитеатров, в зоне отдыха оборудуют понтонную сцену, рыбацкие пирсы, каскадный сад и верёвочный парк. Губкинцы идею поддержали. Губернатор Вячеслав Гладков тоже проект оценил, но без замечаний не обошлось, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Губкине благоустроят парк культуры и отдыха. Работы на втором этапе пройдут у долины ручья Тёплый Колодезь.

В парке должны появиться амфитеатры на воде, каскадный сад, верёвочный парк, понтонная сцена. Здесь также могут оборудовать рыбацкие пирсы, детские игровые и спортивные площадки, место для проведения событийных мероприятий и ярмарок. Рекреационные зоны свяжет единый пешеходный трек.

Губкинцы проект одобрили. Его ранее вынесли на общественное обсуждение. Проект представили и губернатору Вячеславу Гладкову на архитектурно-градостроительном совете.

Глава региона концепцию поддержал, но и замечания у него были. Вячеслав Гладков поручил разработать более интересные решения, чтобы привлечь гостей из соседнего Старооскольского горокруга. Помимо этого, губернатор просил учесть, что променады на склонах обустраивать будет проблематично.

Обсудили на архсовете и концепцию обновления фасадов и благоустройства прилегающих территорий школ и детсадов в Белгородской области. Работы ожидаются и в школе в Быковке Яковлевского горокруга.

Разработчики считают, что упор нужно сделать на знаменитые на весь регион быковские лотосы. В связи с этим фасады предлагают выполнить в светлых тонах с зелёным контрастом.

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#Город#Белгородская область#Губкин#Быковка#Вячеслав Гладков#Парк#Благоустройство#Школы#Инна Рогова
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