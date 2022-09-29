В Белгородской области появится парк с амфитеатрами на воде

Глава региона концепцию поддержал, но и замечания у него были. Вячеслав Гладков поручил разработать более интересные решения, чтобы привлечь гостей из соседнего Старооскольского горокруга. Помимо этого, губернатор просил учесть, что променады на склонах обустраивать будет проблематично.