В Белгороде продолжают ремонтировать мост и путепровод по нацпроекту

Мосты и путепровод на улицах Волчанской и Студенческой продолжают ремонтировать. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
На улице Волчанской работы продолжаются на низовом мосту. Здесь уже смонтировали бетонные тротуарные плиты и цокольную часть барьерного ограждения. Рабочие сейчас среди прочего переключают новые кабельные линии, ремонтируют бетонные элементы мостового сооружения, обустраивают лестничные сходы.
Верховой мост уже отремонтировали. Полностью движение на Волчанской планируют до 30 октября текущего года.
Помимо этого, продолжается ремонт северной части путепровода на Студенческой. Движение здесь должны открыть до 15 октября. К ремонту южной части объекта приступят в следующем году, работы планируют закончить до 1 июля.