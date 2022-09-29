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В Белгороде появится «Союз поддержки матерей и жён военнослужащих»

29 сентября 07:25
Фото: Bel.ru
Открытие запланировано на 29 сентября. В центре можно будет получить разнообразные услуги, в том числе психологическую поддержку. Если он будет востребован, то власти окажут помощь по открытию аналогичных центров во всех районах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Союз поддержки матерей и жён военнослужащих» открывается в Белгороде. Он должен начать работу уже сегодня, 29 сентября.

Центр будет оказывать разнообразные услуги, потому что вопросов у жён и матерей возникает очень много: и социальная защита, и вопросы образования. Многие просто растеряны, и, конечно, поддержать их — задача всех.
Вячеслав Гладков

С инициативой открыть такой центр выступил «Совет женщин». Глава региона отметил, что если центр будет востребован, то такие же откроют и в районах Белгородской области.

В Белгороде «Союз поддержки матерей и жён военнослужащих» работает на улице Щорса, 15.

Напомним, что в областном центре откроется и центр психологической помощи военнослужащим и их семьям. Он заработает 5 октября.

#Инна Рогова#Общество#Военная мобилизация#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков#Частичная мобилизация#Союз поддержки матерей и жён военнослужащих
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