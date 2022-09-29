В Белгороде появится «Союз поддержки матерей и жён военнослужащих»

Открытие запланировано на 29 сентября. В центре можно будет получить разнообразные услуги, в том числе психологическую поддержку. Если он будет востребован, то власти окажут помощь по открытию аналогичных центров во всех районах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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