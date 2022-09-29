В Белгороде появится «Союз поддержки матерей и жён военнослужащих»

«Союз поддержки матерей и жён военнослужащих» открывается в Белгороде. Он должен начать работу уже сегодня, 29 сентября.
Центр будет оказывать разнообразные услуги, потому что вопросов у жён и матерей возникает очень много: и социальная защита, и вопросы образования. Многие просто растеряны, и, конечно, поддержать их — задача всех.
Вячеслав Гладков
С инициативой открыть такой центр выступил «Совет женщин». Глава региона отметил, что если центр будет востребован, то такие же откроют и в районах Белгородской области.
В Белгороде «Союз поддержки матерей и жён военнослужащих» работает на улице Щорса, 15.
Напомним, что в областном центре откроется и центр психологической помощи военнослужащим и их семьям. Он заработает 5 октября.