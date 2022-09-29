В Белгороде на торги передали помещение напротив рынка «Солнечный»

На торги передали помещение на улице Щорса в Белгороде. Находится оно напротив «Солнечного» рынка. Полный адрес: Белгород, ул. Щорса, 45д, корпус 2.
Помещение нежилое. Его площадь составляет 159,10 кв. м. Имущество принадлежит на праве собственности ЗАО «Благо». Однако на помещение приставы наложили арест.
Поводом стала задолженность компании налоговой службе. Как указано в постановлении приставов, общая сумма составила 197,8 тыс. рублей.
Торги проводит управление Росимущества в Курской и Белгородской областях. Начальная цена составляет более 8 млн рублей, шаг аукциона — 241 тыс. рублей. Подавать заявки можно по 21 октября. Торги состоятся 24 октября.