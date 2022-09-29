Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В Белгороде на торги передали помещение напротив рынка «Солнечный»

29 сентября, 07:12
Помещение на улице Щорса ранее арестовали приставы. Его собственником указано ЗАО «Благо». Поводом послужила задолженность налоговой службе, сообщается на сайте регионального управления ФССП.

На торги передали помещение на улице Щорса в Белгороде. Находится оно напротив «Солнечного» рынка. Полный адрес: Белгород, ул. Щорса, 45д, корпус 2.

Помещение нежилое. Его площадь составляет 159,10 кв. м. Имущество принадлежит на праве собственности ЗАО «Благо». Однако на помещение приставы наложили арест.

Поводом стала задолженность компании налоговой службе. Как указано в постановлении приставов, общая сумма составила 197,8 тыс. рублей.

Торги проводит управление Росимущества в Курской и Белгородской областях. Начальная цена составляет более 8 млн рублей, шаг аукциона — 241 тыс. рублей. Подавать заявки можно по 21 октября. Торги состоятся 24 октября.

Читайте также:
В Белгороде выставили на торги арестованное здание ресторана «Садко»Недострой на Левобережье в Белгороде снова пытаются продать на торгахОчередные торги: активы белгородского «Белого сада» продают за 506 млн рублей
#Инна Рогова#Город#Белгород#Торги#Аукцион#Эксклюзив#Новости Белгорода#Всегда актуально
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18