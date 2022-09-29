В Белгороде мобилизовали мужчину с больным позвоночником. Случай ошибки в военкомате — уже далеко не единственный. Власти обещают исправить ситуацию.
Как пояснил Иванов, сейчас разбираются, почему в военкомате не провели медкомиссию при наличии жалоб на здоровье. Сам белгородец уже успел побывать в воинской части.
Накануне после встречи белгородского министра здравоохранения с призывниками домой решили вернуть семерых мужчин из 28 обратившихся. Что касается мобилизованного с болезнью позвоночника, то власти будут ходатайствовать о его возвращении домой.