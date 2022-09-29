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В Белгороде мобилизовали мужчину с больным позвоночником

29 сентября 07:36
Фото: Bel.ru
Ошибку военкомата власти пообещали исправить, сообщил в своём телеграм-канале мэр Антон Иванов.

В Белгороде мобилизовали мужчину с больным позвоночником. Случай ошибки в военкомате — уже далеко не единственный. Власти обещают исправить ситуацию.

Как пояснил Иванов, сейчас разбираются, почему в военкомате не провели медкомиссию при наличии жалоб на здоровье. Сам белгородец уже успел побывать в воинской части.

Накануне после встречи белгородского министра здравоохранения с призывниками домой решили вернуть семерых мужчин из 28 обратившихся. Что касается мобилизованного с болезнью позвоночника, то власти будут ходатайствовать о его возвращении домой. 

 

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#Общество#Военная мобилизация#Белгород#Антон Иванов#Призвали мужчину с больным позвоночником#Частичная мобилизация#Наталья Корявых
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