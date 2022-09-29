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Телевышку в Белгороде обновят за 25,8 млн рублей

29 сентября 14:08
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Там появится два новых вида архитектурного освещения, а именно светодиодные светильники и гирлянда, сообщает группа во «ВКонтакте» «Белгород — это интересно».

Российская телевизионная радиовещательная сеть обновит телевышку в Белгороде за 25,8 млн рублей. На эти деньги там оборудуют два новых вида архитектурного освещения, ссылается медиа на сайт госзакупок.

Так, на технологических площадках установят светодиодные светильники. Они будут светить в сторону ствола мачты. Также с высоты от 20 до 200 метров появится светодиодная гирлянда с пиксельным управлением.

Отметим, что подрядчик должен будет позаботиться о том, чтобы светильники имели универсальные контроллеры. Для этого регулирование прожекторов подключат к компьютеру.

Выполнить работы должны за 120 дней с даты подписания контракта. Принять участие в конкурсе компании могут до 14 октября.

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#Анастасия Федосеенко#Город#Новости Белгорода#Госзакупки#Белгород#Телевышка
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