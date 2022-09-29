Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стали известны подробности ЧП с детонацией боеприпаса в Белгородской области

29 сентября 10:37
Фото: Bel.ru
Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», при разгрузке бронеавтомобиля произошёл случайный выстрел из гранатомёта РШГ-1. По данным источника, пострадали пятеро военнослужащих, один из них от госпитализации отказался.

В Валуйском горокруге 28 сентября сдетонировал боеприпас. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, произошло это из-за человеческого фактора.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» Ксении Собчак сообщает, что военнослужащие разгружали бронеавтомобиль в ангаре местного фермера. В процессе случайно выстрелил гранатомёт РШГ-1.

По данным источника, пострадали пятеро военнослужащих, у них травмы разной степени тяжести. Четверо остаются в больнице, один после получения медпомощи от госпитализации отказался. Телеграм-канал уточняет, что, помимо военных, пострадали 14 мирных жителей.

Заместитель главврача Валуйской ЦРБ Виталий Булдаков накануне заявил, что у пострадавших гражданских ранения лёгкой и средней степени тяжести.

Расследованием происшествия занимаются оперативные службы, сообщил Вячеслав Гладков.

Читайте также:
Стало известно о состоянии пострадавших из-за детонации боеприпаса в Валуйском округеИз-за детонации боеприпаса в Белгородской области пострадали 14 человек
#Инна Рогова#Происшествия#Белгородская область#Валуйский горокруг#Боеприпас#Детонация#Бронеавтомобиль#Гранатомёт#Военнослужащие
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18