Стали известны подробности ЧП с детонацией боеприпаса в Белгородской области

В Валуйском горокруге 28 сентября сдетонировал боеприпас. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, произошло это из-за человеческого фактора.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» Ксении Собчак сообщает, что военнослужащие разгружали бронеавтомобиль в ангаре местного фермера. В процессе случайно выстрелил гранатомёт РШГ-1.
По данным источника, пострадали пятеро военнослужащих, у них травмы разной степени тяжести. Четверо остаются в больнице, один после получения медпомощи от госпитализации отказался. Телеграм-канал уточняет, что, помимо военных, пострадали 14 мирных жителей.
Заместитель главврача Валуйской ЦРБ Виталий Булдаков накануне заявил, что у пострадавших гражданских ранения лёгкой и средней степени тяжести.
Расследованием происшествия занимаются оперативные службы, сообщил Вячеслав Гладков.