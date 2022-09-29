Стали известны подробности ЧП с детонацией боеприпаса в Белгородской области

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», при разгрузке бронеавтомобиля произошёл случайный выстрел из гранатомёта РШГ-1. По данным источника, пострадали пятеро военнослужащих, один из них от госпитализации отказался.

В Валуйском горокруге 28 сентября сдетонировал боеприпас. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, произошло это из-за человеческого фактора. Телеграм-канал «Осторожно, новости» Ксении Собчак сообщает, что военнослужащие разгружали бронеавтомобиль в ангаре местного фермера. В процессе случайно выстрелил гранатомёт РШГ-1. По данным источника, пострадали пятеро военнослужащих, у них травмы разной степени тяжести. Четверо остаются в больнице, один после получения медпомощи от госпитализации отказался. Телеграм-канал уточняет, что, помимо военных, пострадали 14 мирных жителей. Заместитель главврача Валуйской ЦРБ Виталий Булдаков накануне заявил, что у пострадавших гражданских ранения лёгкой и средней степени тяжести. Расследованием происшествия занимаются оперативные службы, сообщил Вячеслав Гладков. Читайте также: Стало известно о состоянии пострадавших из-за детонации боеприпаса в Валуйском округе Из-за детонации боеприпаса в Белгородской области пострадали 14 человек