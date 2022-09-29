Современная операционная модель и новые профессии - драйвера развития страхования

«С точки зрения целей цифровой трансформации, сейчас на первый план выходит повышение операционной эффективности и ускоренный возврат инвестиций. Такой подход неизбежно влияет на все бизнес-процессы: от формирования продукта до модели управления компанией. Уже сейчас практически все базовые операции и консультации клиентов могут проводить голосовые помощники и боты, а функции андеррайтера заменяют модели на основе искусственного интеллекта. При этом, в финансовой сфере формируются, так называемые, «профессии будущего» - это исследователи данных, биоинформатики, менеджеры индивидуальных медицинских программ, менеджеры инвестиций в талантливых людей, системные архитекторы и так далее. Востребованность специалистов в данной области в ближайшее время будет расти. Вместе с тем, меняется и система управления в компаниях – в ВСК давно применяется методолгия SAFe, в рамках которой реализуется 100% стратегических инициатив компании», - отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.