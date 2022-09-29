РЭО заявил об увеличении переработки ТКО на 16,4% к концу 2022 года

Благодаря концессиям в РФ уже к 2024 году построят и реконструируют свыше 130 объектов обращения с отходами. В 2022 году – 65 объектов в 31 регионе на 166 млрд рублей, в 2023 году – 49 объектов в 27 субъектах страны на сумму 145 млрд рублей, в 2024 году – 19 объектов в 10 регионах на сумму 57 млрд рублей. Ввод всех перечисленных предприятий в эксплуатацию обеспечит появление в России мощностей по утилизации 9,5 млн тонн мусора, а также обработке 25,8 млн тонн отходов.