РЭО заявил об увеличении переработки ТКО на 16,4% к концу 2022 года

Помимо этого, за круглым столом собрались игроки рынка и представители органов власти. По результатам парламентских слушаний удалось выделить слабые и сильные места, наметить задачи, которые важно решить для реализации целей реформы в данный момент. Об этом пишет kp.ru.
По словам участников, сфера обращения с ТКО в прошлом году явилась самой быстрорастущей. Увеличение составило порядка 35%. Один из факторов, позволивших добиться такого показателя, — усиленная разработка нормативно-правового регулирования.
Участники мероприятия также обсудили работу, нацеленную на развитие инфраструктуры сферы обращения с ТКО, где в данном вопросе ведущую роль играет РЭО.
“Возможно финансирование до 95% от стоимости проекта за счет облигаций, в том числе зелёных, которые выпускает РЭО”, – сообщил глава компании Денис Буцаев.
Уже в текущем году рост утилизации составит 16,4%, то есть 0,76 млн тонн ТКО благодаря строительству новых предприятий. Утилизация увеличится с 4,63 млн тонн в год до 5,39 млн тонн в год. На это повлияет создание двух заводов по утилизации, 5 участков по утилизации, 24 компаний по обработке ТКО, 8 участков по обработке мусора.
Благодаря концессиям в РФ уже к 2024 году построят и реконструируют свыше 130 объектов обращения с отходами. В 2022 году – 65 объектов в 31 регионе на 166 млрд рублей, в 2023 году – 49 объектов в 27 субъектах страны на сумму 145 млрд рублей, в 2024 году – 19 объектов в 10 регионах на сумму 57 млрд рублей. Ввод всех перечисленных предприятий в эксплуатацию обеспечит появление в России мощностей по утилизации 9,5 млн тонн мусора, а также обработке 25,8 млн тонн отходов.
РЭО предоставляет еще одну меру поддержки – облигационный заем, который разрешает финансирование до 28,9% стоимости проекта. Всего РЭО направит на развитие новых объектов 465 млрд рублей, это составит примерно 87% участия предприятия в проектах. Будет возможно построить объекты мощностью по утилизации 8,3 млн тонн мусора и обработке 32,6 млн тонн ТКО.
В конце мероприятия главные игроки отрасли обращения с ТКО озвучили результаты реформы на текущий момент.