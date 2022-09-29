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РЭО выступил с предложением учредить экологическую неделю в октябре

29 сентября 17:56
Российский экологический оператор (РЭО) выдвинул предложение Минприроды РФ учредить с 10 до 16 октября 2022 года Российскую экологическую неделю.

По данным tass.ru со ссылкой на сообщение пресс-службы РЭО, сделанное в четверг, в РЭН войдёт свыше 100 акций и мероприятий: форум, прием макулатуры, дни экологии в школах, субботники.

В сообщении пресс-службы приводятся слова гендиректора ППК "РЭО" Дениса Буцаева. Он рассказал, что Российский экологический оператор обратился в Минприроды с предложением провести Российскую экологическую неделю. РЭН охватит свыше 50 субъектов страны и будет включать в себя более 100 акций и мероприятий по всей РФ, а участниками этой недели станут более 10 тысяч человек. События затронут всех, кто как-то участвует в деятельности отрасли обращения с ТКО. Это и региональные операторы, и учебные заведения, и волонтеры, и россияне. 

В РЭО уже разработали план мероприятий. С 10 по 11 октября пройдет Российский экологический форум 2022, 12 октября - Всероссийский день приема макулатуры, 13-14 октября - дни экологии в школах страны, 14 октября - День переработки электроники, 15-16 октября - субботники в регионах РФ.

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