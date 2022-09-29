РЭО выступил с предложением учредить экологическую неделю в октябре

В сообщении пресс-службы приводятся слова гендиректора ППК "РЭО" Дениса Буцаева. Он рассказал, что Российский экологический оператор обратился в Минприроды с предложением провести Российскую экологическую неделю. РЭН охватит свыше 50 субъектов страны и будет включать в себя более 100 акций и мероприятий по всей РФ, а участниками этой недели станут более 10 тысяч человек. События затронут всех, кто как-то участвует в деятельности отрасли обращения с ТКО. Это и региональные операторы, и учебные заведения, и волонтеры, и россияне.