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Ремонт подземного перехода в районе «Энергомаша» в Белгороде начнут в 2023 году

29 сентября 10:35
Фото: телеграм-канал «Белгород № 1. Люди»
На следующей неделе в переходе завершается демонтаж. Об этом сообщил Вячеслав Гладков во время прямого эфира «10 вопросов губернатору».

Белгородка попросила Гладкова решить вопрос с беспорядком в переходе на остановке «Энергомаш» — в подземке разбили стёкла и нет света.

Губернатор сообщил, что на следующей неделе в переходе завершается демонтаж. Торговых точек там больше не будет. Ремонтировать переход начнут в 2023 году.

Долго, потому что длительная процедура, не два рубля нужно потратить. Всё-таки хочется, чтобы переход превратился в цивилизованный объект.
Вячеслав Гладков

Напомним, что подземный переход в районе «Энергомаша» недавно разгромили вандалы. В переходе разбросаны стёкла и вещи бывших арендаторов торговых точек.

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#Город#Эксклюзив#Губернатор#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Пешеходный переход#Вандалы#Ремонт#Алина Харина
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