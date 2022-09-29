Ремонт подземного перехода в районе «Энергомаша» в Белгороде начнут в 2023 году

Белгородка попросила Гладкова решить вопрос с беспорядком в переходе на остановке «Энергомаш» — в подземке разбили стёкла и нет света.
Губернатор сообщил, что на следующей неделе в переходе завершается демонтаж. Торговых точек там больше не будет. Ремонтировать переход начнут в 2023 году.
Долго, потому что длительная процедура, не два рубля нужно потратить. Всё-таки хочется, чтобы переход превратился в цивилизованный объект.
Вячеслав Гладков
Напомним, что подземный переход в районе «Энергомаша» недавно разгромили вандалы. В переходе разбросаны стёкла и вещи бывших арендаторов торговых точек.