Пятница в Белгородской области будет дождливой

Чуть теплее погода будет в субботу, 1 октября. Ночью небольшой дождь и 13 ˚С. Днём облачно и без осадков, потеплеет до 20 ˚С. В воскресенье осадки в виде дождя. Ночью до 14 ˚С, а днём — до 17 ˚С.