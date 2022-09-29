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Пятница в Белгородской области будет дождливой

29 сентября 14:15
Фото: 1MI
Ночью и днём в области пройдут небольшие дожди. В первой половине дня местами возможен туман, сообщили в региональном ГУ МЧС.

30 сентября на территории региона пройдут дожди. В первой половине дня местами ожидается туман. Температура воздуха ночью 7–12 ˚С, в дневное время — 19–24 ˚С.

В пятницу в Белгороде ночью температура опустится до 11 ˚С. Местами пройдёт дождь. Днём дождливая погода сохранится, а воздух прогреется до 19 ˚С.

Чуть теплее погода будет в субботу, 1 октября. Ночью небольшой дождь и 13 ˚С. Днём облачно и без осадков, потеплеет до 20 ˚С. В воскресенье осадки в виде дождя. Ночью до 14 ˚С, а днём — до 17 ˚С.

 

#Погода в Белгородской области#Погода в Белгороде#Прогноз погоды#Наталья Корявых
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