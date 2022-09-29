Проект "20 главных событий России за 20 лет" подвел итоги развития Забайкалья

Кроме того, в Чите было возобновлено движение по Каштакскому мосту, который был разрушен паводками. Тогда наводнение в городе повредило порядка 40 мостов. 14 разрушились полностью. 460 млн рублей вложили в реконструкцию переправы. За последние несколько лет в Забайкалье построили несколько мостов: это переход через реку Нирунгнакан, новый мост в поселке Холбон, автомобильный мост через Чикой.