Проект "20 главных событий России за 20 лет" подвел итоги развития Забайкалья

Участникам фокус-групп по всей России задают главные вопросы исследования. Респондентами выступают россияне в возрасте от 18 до 35 лет. Они называют 15 эпизодов, которые оказали максимальное влияние на жизнь России, и 5 - на их региона, пишет tagilcity.com.
Забайкальский край - регион Дальнего Востока, имеющий огромную территорию, красивую природу и колоритную культуру. На границе с ним расположены Монголия и Китай. За последнее двадцатилетие регион активно развивается.
В Забайкалье продолжают ремонтировать важную для субъекта дорогу Ивановка — Александровский Завод — Борзя, соединяющую пять районов и федеральную трассу. Ремонт начался в 2019 году. За этот период отремонтировали порядка 100 км магистрали. В 2020 году был сдан очередной участок.
В прошлом году после ремонта открылась Центральная детская музыкальная школа им. Б. Г. Павликовской, рассчитанная на 650 учеников. В текущем году в Забайкалье свыше 100 млн рублей направят на капитальный ремонт детских школ искусств.
Впервые за последнее десятилетие в Чите обновили парк троллейбусов. Новые транспортные средства соответствуют современным стандартам. В них установлены: система видеонаблюдения, кондиционирование, Wi-Fi. Новые троллейбусы удобны для людей с ограниченными возможностями и женщин с колясками. Незрячие и инвалиды-колясочники могут воспользоваться системой “Говорящий город”. Свыше 750 млн рублей в Чите направили на приобретение новых низкопольных троллейбусов.
В 2010 году в Чите начал работать новый буддийский дацан “Дамба Брайбунлинг”. Строительство длилось на протяжении 8 лет. В дацане установили статую Будды из латуни, высота которой достигает 1,8 метра, а также колесо учения, головы драконов и жертвенник. Архитектура дацана максимально схожа с дореволюционной. Буддийский храм превратился в одну из визитных карточек Читы. Гостям всегда рады ламы, астрологи, врачи тибетской медицины.
Кроме того, в Чите было возобновлено движение по Каштакскому мосту, который был разрушен паводками. Тогда наводнение в городе повредило порядка 40 мостов. 14 разрушились полностью. 460 млн рублей вложили в реконструкцию переправы. За последние несколько лет в Забайкалье построили несколько мостов: это переход через реку Нирунгнакан, новый мост в поселке Холбон, автомобильный мост через Чикой.