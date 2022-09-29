Православные белгородцы просят на отправку мобилизованных приглашать священников

К Гладкову во время эфира «10 вопросов губернатору» 28 сентября обратились православные белгородцы. Люди просят перед отправкой мобилизованных приглашать священников, чтобы те отслужили молебен, окропили святой водой и раздали крестики и иконки призывникам: «А то из Старого Оскола провожают под аплодисменты, как умерших артистов».