Православные белгородцы просят на отправку мобилизованных приглашать священников

К Гладкову во время эфира «10 вопросов губернатору» 28 сентября обратились православные белгородцы. Люди просят перед отправкой мобилизованных приглашать священников, чтобы те отслужили молебен, окропили святой водой и раздали крестики и иконки призывникам: «А то из Старого Оскола провожают под аплодисменты, как умерших артистов».
Не могу с вами согласиться. Видел, как организованы проводы в Старом Осколе. Андрей Чесноков, глава округа, молодец. Аплодисменты звучат не только по умершим артистам, аплодисменты в Старом Осколе звучат как гордость, поддержка наших воинов, которые идут защищать нас с вами.
Вячеслав Гладков
Кроме того, Гладков согласился приглашать священников перед отправкой мобилизованных. Этот вопрос он обсудит с главами районов.
Церковь должна быть рядом. Мы православные люди, Бог всегда с нами.
Вячеслав Гладков
Напомним, что жители региона также попросили открыть сбор средств для помощи мобилизованным.