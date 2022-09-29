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Православные белгородцы просят на отправку мобилизованных приглашать священников

29 сентября 09:15
Фото: Bel.ru
Жители региона считают, что священники должны окропить святой водой мобилизованных и раздать им иконки и крестики.

К Гладкову во время эфира «10 вопросов губернатору» 28 сентября обратились православные белгородцы. Люди просят перед отправкой мобилизованных приглашать священников, чтобы те отслужили молебен, окропили святой водой и раздали крестики и иконки призывникам: «А то из Старого Оскола провожают под аплодисменты, как умерших артистов».

Не могу с вами согласиться. Видел, как организованы проводы в Старом Осколе. Андрей Чесноков, глава округа, молодец. Аплодисменты звучат не только по умершим артистам, аплодисменты в Старом Осколе звучат как гордость, поддержка наших воинов, которые идут защищать нас с вами.
Вячеслав Гладков

Кроме того, Гладков согласился приглашать священников перед отправкой мобилизованных. Этот вопрос он обсудит с главами районов.

Церковь должна быть рядом. Мы православные люди, Бог всегда с нами.
Вячеслав Гладков

Напомним, что жители региона также попросили открыть сбор средств для помощи мобилизованным.

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