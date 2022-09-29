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Порядка 70 объектов водоснабжения присоединило к сетям Белгородэнерго с начала года

29 сентября 07:45
Фото: Белгородэнерго
В рамках областной программы по обеспечению населения чистой питьевой водой филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» за восемь месяцев текущего года обеспечил заявленной мощностью в объёме 1,3 МВт 67 объектов водной инфраструктуры в населённых пунктах региона.

К централизованному электроснабжению присоединены 47 станций водоподготовки, 13 водозаборных скважин, две канализационных насосных станции и другая инфраструктура. Максимальный объем работ затронул Красногвардейский, Краснояружский, Ракитянский, Вейделевский, Яковлевский, Новооскольский, Грайворонский, Борисовский и ряд других районов области.

В числе крупных присоединений года – новый водозабор в селе Щетиновка Белгородского района потребляемой мощностью 73 кВт, а также комплекс очистных сооружений в Бехтеевке Корочанского района запрашиваемой мощностью 289 кВт. Для подключения последнего к сетям энергетики построили свыше километра воздушных и кабельных линий электропередачи, фактические мероприятия по подаче электроэнергии будут выполнены по мере готовности электроустановок потребителя.

Обновлённые объекты водно-канализационного хозяйства региона обеспечиваются надежным электроснабжением в первую очередь, поскольку от этого зависит качество питьевой воды, а, следовательно, и уровень жизни населения. В текущем году мы планируем выполнить еще ряд важных для социальной сферы области присоединений.
Ярослав Юриков, и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго»  
Фото: Белгородэнерго
#Общество#Новости компаний#Белгородская область#Белгородэнерго
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