Порядка 70 объектов водоснабжения присоединило к сетям Белгородэнерго с начала года

В числе крупных присоединений года – новый водозабор в селе Щетиновка Белгородского района потребляемой мощностью 73 кВт, а также комплекс очистных сооружений в Бехтеевке Корочанского района запрашиваемой мощностью 289 кВт. Для подключения последнего к сетям энергетики построили свыше километра воздушных и кабельных линий электропередачи, фактические мероприятия по подаче электроэнергии будут выполнены по мере готовности электроустановок потребителя.