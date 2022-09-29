Подписание договоров с ЛДНР, Запорожьем и Херсонщиной запланировано на 30 сентября

30 сентября в Кремле планируют подписать договоры на вхождение в состав РФ с новыми областями. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Мероприятие состоится в пятницу в 15:00 в Георгиевском зале Кремля. После этого Владимир Путин должен провести объёмное выступление. Уточняется, что не послание президента Федеральному Собранию. Оно будет проходить в другом формате.
На мероприятие в Кремль также пригласили депутатов Госдумы. Послание пройдёт в другой день. Точную дату сообщат позже.
Напомним, несколько дней в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях проходили референдумы о вхождении регионов в состав РФ.