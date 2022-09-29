Переборщили: на школьных автобусах с граффити с премии «КАРДО» не будут возить детей

На премии уличных культур «КАРДО» в Белгороде художники разрисовали школьные автобусы. Их предоставило министерство образования региона. Автобусы для «КАРДО» пригнали из Белгородского, Красногвардейского районов и Новооскольского горокруга.
Интересно, что гендиректор премии Валентин Работенко рассказывал журналисту «Бел.Ру», что после мероприятия автобусы с граффити будут возить детей в школу. Но на «КАРДО» райтеры масштабно разрисовали транспорт, закрасив не только боковые стенки, но и стёкла.
Дело в том, что, помимо опознавательных знаков «Перевозка детей», спереди и сзади автобуса должны быть контрастные надписи «ДЕТИ» на боковых стенках. Сам кузов автобуса должен быть жёлтым, заявили редакции в УМВД по региону.
За нарушение требований водителю грозит административный штраф в размере 3000 рублей, должностному лицу — 25 000 рублей, а юридическому лицу — 100 000 рублей.
Также в правительстве редакции заявили, что срок эксплуатации выделенных для фестиваля автобусов превышает десять лет. Это означает, что их нельзя использовать для перевозки детей. Соответственно, «граффити-бусы» не будут подвозить детей в школы.
Теперь образовательные организации, которым принадлежат автобусы, готовят документы для их списания или передачи для использования в иных целях.