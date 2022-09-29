Около 3,5 тысячи человек приходили на матчи «Белогорья» в «Белгород-Арену»

На пресс-конференции руководитель отдела маркетинга ВК «Белогорье» Иван Тетюхин отметил, что прошлый сезон начался достаточно «грустно» в плане болельщиков. У клуба были проблемы с продажей билетов и абонементов, однако после ситуация изменилась.