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Около 3,5 тысячи человек приходили на матчи «Белогорья» в «Белгород-Арену»

29 сентября 11:52
Фото: Bel.ru
В клубе заявили, что это сравнимо с полной наполняемостью зала ЦД «Космос». Менеджеры намерены увеличить число болельщиков в новом сезоне 2022/23.

На пресс-конференции руководитель отдела маркетинга ВК «Белогорье» Иван Тетюхин отметил, что прошлый сезон начался достаточно «грустно» в плане болельщиков. У клуба были проблемы с продажей билетов и абонементов, однако после ситуация изменилась.

Если отбросить первые четыре игры и взять статистику остального сезона, то средняя посещаемость благодаря команде, результатам и интересу в городе составила около 3,5 тысячи человек. Если бы мы эти 3,5 тысячи посадили в ЦД «Космос», то ровно все места там были бы заняты. Но так как арена огромная, визуально пока ещё эта вся история выглядит не так, как хотелось бы.
Иван Тетюхин

В клубе намерены работать с фан-сектором. В отделе маркетинга планируют организовать выезды для болельщиков на игры в Москву и Санкт-Петербург.

Тогда людей, которые захотят вступить в фан-сектор, станет больше. Тогда будет лучше атмосфера, да и на арене обычным болельщикам будет приятнее находиться.
Иван Тетюхин

Первая домашняя игра ВК «Белогорье» пройдёт в «Белгород-Арене» 2 октября. «Львы» встретятся с «Газпром-Югрой» из Сургута.

 

#Анастасия Федосеенко#Спорт#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Белгород Арена#Белогорье
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