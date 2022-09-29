Около 3,5 тысячи человек приходили на матчи «Белогорья» в «Белгород-Арену»

На пресс-конференции руководитель отдела маркетинга ВК «Белогорье» Иван Тетюхин отметил, что прошлый сезон начался достаточно «грустно» в плане болельщиков. У клуба были проблемы с продажей билетов и абонементов, однако после ситуация изменилась.
Если отбросить первые четыре игры и взять статистику остального сезона, то средняя посещаемость благодаря команде, результатам и интересу в городе составила около 3,5 тысячи человек. Если бы мы эти 3,5 тысячи посадили в ЦД «Космос», то ровно все места там были бы заняты. Но так как арена огромная, визуально пока ещё эта вся история выглядит не так, как хотелось бы.
Иван Тетюхин
В клубе намерены работать с фан-сектором. В отделе маркетинга планируют организовать выезды для болельщиков на игры в Москву и Санкт-Петербург.
Тогда людей, которые захотят вступить в фан-сектор, станет больше. Тогда будет лучше атмосфера, да и на арене обычным болельщикам будет приятнее находиться.
Иван Тетюхин
Первая домашняя игра ВК «Белогорье» пройдёт в «Белгород-Арене» 2 октября. «Львы» встретятся с «Газпром-Югрой» из Сургута.