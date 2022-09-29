Названы главные изменения в Вологодской области за последние 20 лет

Еще раньше, в 2009 году, в областном центре начали реализацию концепции сохранения и использования архитектурного наследия города, чья история насчитывает более 870 лет. Программа помогла городу подтвердить статус центра продолжения древних традиций русской земли и сосредоточения фестивальной культуры. Здесь реставрируются объекты культурного наследия, например здание Государственного банка XIX века. В 2017 году в Вологде реставрировали уникальный памятник зодчества – дом купца Черноглазова. Его привели в состояние, максимально близкое к историческому облику.