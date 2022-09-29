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Названы главные изменения в Вологодской области за последние 20 лет

29 сентября, 11:29
Медиахолдинг 1MI при участии АНО «ИРИ» представляет проект «20 главных событий России за 20 лет».

Социологи и другие эксперты составляют перечень событий, которые больше всего повлияли на жизнь молодого поколения в рамках отдельно взятого региона и страны в целом. Сегодня в фокусе внимания Вологодская область.

Респондентам предложили назвать 15 главных событий для страны и 5 - для Вологодской области, пишет newsnn.ru

Так, несколько лет назад в Вологде построили завод специальных подшипников стоимостью более двух миллиардов рублей. На предприятии создано 250 рабочих мест. Теперь каждый четвертый подшипник России производен в Вологде.

В 2021 году столице региона открылось новое производство на местном деревообрабатывающем комбинате. Здесь наладили выпуск биотоплива.  Мощность нового цеха – 65 тысяч тонн продукции ежегодно.

Еще раньше, в 2009 году, в областном центре начали реализацию концепции сохранения и использования архитектурного наследия города, чья история насчитывает более 870 лет. Программа помогла городу подтвердить статус центра продолжения древних традиций русской земли и сосредоточения фестивальной культуры. Здесь реставрируются объекты культурного наследия, например здание Государственного банка XIX века. В 2017 году в Вологде реставрировали уникальный памятник зодчества – дом купца Черноглазова. Его привели в состояние, максимально близкое к историческому облику. 

Также в 2010 году в Вологде открылись музей кружева, которое стало ярким туристическим объектом, и центр народных художественных промыслов «Резной палисад».

В прошлом году впервые за 40 лет в регионе открылся новый перинатальный центр. Его построили менее чем за два года. Полностью укомплектованное медоборудованием здание обошлось в 600 миллионов рублей.

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