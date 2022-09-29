Названы главные изменения в Вологодской области за последние 20 лет

Социологи и другие эксперты составляют перечень событий, которые больше всего повлияли на жизнь молодого поколения в рамках отдельно взятого региона и страны в целом. Сегодня в фокусе внимания Вологодская область.
Респондентам предложили назвать 15 главных событий для страны и 5 - для Вологодской области, пишет newsnn.ru
Так, несколько лет назад в Вологде построили завод специальных подшипников стоимостью более двух миллиардов рублей. На предприятии создано 250 рабочих мест. Теперь каждый четвертый подшипник России производен в Вологде.
В 2021 году столице региона открылось новое производство на местном деревообрабатывающем комбинате. Здесь наладили выпуск биотоплива. Мощность нового цеха – 65 тысяч тонн продукции ежегодно.
Еще раньше, в 2009 году, в областном центре начали реализацию концепции сохранения и использования архитектурного наследия города, чья история насчитывает более 870 лет. Программа помогла городу подтвердить статус центра продолжения древних традиций русской земли и сосредоточения фестивальной культуры. Здесь реставрируются объекты культурного наследия, например здание Государственного банка XIX века. В 2017 году в Вологде реставрировали уникальный памятник зодчества – дом купца Черноглазова. Его привели в состояние, максимально близкое к историческому облику.
Также в 2010 году в Вологде открылись музей кружева, которое стало ярким туристическим объектом, и центр народных художественных промыслов «Резной палисад».
В прошлом году впервые за 40 лет в регионе открылся новый перинатальный центр. Его построили менее чем за два года. Полностью укомплектованное медоборудованием здание обошлось в 600 миллионов рублей.