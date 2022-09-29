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Медики проведут для белгородцев акцию по профилактике сердечных заболеваний

29 сентября 06:43
Фото: Bel.ru
Желающие смогут пройти бесплатное скрининговое обследование состояния своего здоровья, сообщили в региональном правительстве.

Для белгородцев проведут акцию по профилактике сердечных заболеваний в рамках Всемирного дня сердца, который отмечают 29 сентября. Горожане смогут пройти бесплатное скрининговое обследование состояния своего здоровья и проконсультироваться у специалистов по поводу здорового питания и вредных привычек.

Акция состоится в «Октябре» в 12:00. Перед посетителями выступят творческие коллективы, спортсмены и врачи. Для гостей проведут мастер-классы от волонтёров-медиков, конкурсы, занятия по йоге и спортивные активности.

30 сентября 2022 года на площадке российского общества «Знание» пройдёт онлайн-марафон «Оберегая сердца». Специалисты в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний дадут советы по сохранению и укреплению здоровья.

 

#Медицина#Новости Белгорода#Белгород#Всемирный день сердца#Наталья Корявых
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