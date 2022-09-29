Медики проведут для белгородцев акцию по профилактике сердечных заболеваний

Для белгородцев проведут акцию по профилактике сердечных заболеваний в рамках Всемирного дня сердца, который отмечают 29 сентября. Горожане смогут пройти бесплатное скрининговое обследование состояния своего здоровья и проконсультироваться у специалистов по поводу здорового питания и вредных привычек.
Акция состоится в «Октябре» в 12:00. Перед посетителями выступят творческие коллективы, спортсмены и врачи. Для гостей проведут мастер-классы от волонтёров-медиков, конкурсы, занятия по йоге и спортивные активности.
30 сентября 2022 года на площадке российского общества «Знание» пройдёт онлайн-марафон «Оберегая сердца». Специалисты в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний дадут советы по сохранению и укреплению здоровья.