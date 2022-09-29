Медики проведут для белгородцев акцию по профилактике сердечных заболеваний

Для белгородцев проведут акцию по профилактике сердечных заболеваний в рамках Всемирного дня сердца, который отмечают 29 сентября. Горожане смогут пройти бесплатное скрининговое обследование состояния своего здоровья и проконсультироваться у специалистов по поводу здорового питания и вредных привычек.