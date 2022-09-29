«Маланьи» в Белгородской области вновь не будет

В Прохоровском районе вновь не будет «Маланьи». В этот раз её отменили из-за высокого уровня террористической опасности. Он действует в регионе до 7 октября. Не исключено, что меру будут продлевать и далее.
Фестиваль был запланирован на 1 октября.
«Маланья» — один из самых известных фестивалей в Белгородской области. Он ежегодно, зимой и летом, проходил в парке регионального значения «Ключи» в Прохоровском районе.
В последний раз «Маланью» провели в августе 2020 года. После фестиваль не раз отменяли из-за пандемии.
При этом в 2022 году «Маланью» действительно планировали провести, о чём говорил Вячеслав Гладков. Губернатор тоже собирался посетить мероприятие.