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«Маланьи» в Белгородской области вновь не будет

29 сентября 08:29
Фото: группа фестиваля «Маланья» во «ВКонтакте»
Фестиваль, запланированный на начало октября, отменили, сообщил глава Прохоровского района Сергей Канищев. Причина — действующий «жёлтый» уровень террористической опасности.

В Прохоровском районе вновь не будет «Маланьи». В этот раз её отменили из-за высокого уровня террористической опасности. Он действует в регионе до 7 октября. Не исключено, что меру будут продлевать и далее.

Фестиваль был запланирован на 1 октября.

«Маланья» — один из самых известных фестивалей в Белгородской области. Он ежегодно, зимой и летом, проходил в парке регионального значения «Ключи» в Прохоровском районе.

В последний раз «Маланью» провели в августе 2020 года. После фестиваль не раз отменяли из-за пандемии.

При этом в 2022 году «Маланью» действительно планировали провести, о чём говорил Вячеслав Гладков. Губернатор тоже собирался посетить мероприятие.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Прохоровский район#Маланья#Фестиваль#Отмена#Жёлтый уровень
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