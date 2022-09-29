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Лекарства на дому получили 45 тысяч белгородцев

29 сентября 07:02
В регионе продолжается реализация проекта «Электронный рецепт», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

45 тыс. белгородцев в 2022 году воспользовались услугой по доставке медикаментов льготникам. Реализация проекта «Электронный рецепт» на территории региона продолжается.

В особенности популярен сервис у жителей Ровеньского района, Шебекинского и Яковлевского горокругов. Чтобы получить услугу, нужно прийти к своему врачу, выписать индивидуальный рецепт, а затем написать заявление на доставку.

Препараты привозят к пациентам домой в течение пяти дней. По окончании действия электронного рецепта его также можно продлить в онлайн-режиме. 

 

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#Медицина#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Получение лекарств на дому#Наталья Корявых
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