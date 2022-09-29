Как в Белгороде трудоустраивают беженцев

В итоге для женщины из Купянска подобрали две вакансии. Также ей рассказали о возможности зарегистрироваться на портале «Работа в России», чтобы просматривать вакансии, которые есть в России. Там же можно подать заявление в центр занятости на подбор работы, разместить резюме, а также оставлять отклики на понравившееся вакансии.