Как в Белгороде трудоустраивают беженцев

Во время нашего приезда в службе находилась жительница Купянска Харьковской области. С мужем-инвалидом они приехали неделю назад, живут у родственников. Чтобы не сидеть дома, женщина решила обратиться в службу занятости.
У гражданки Украины несколько образований.
Ранее я работала специалистом по охране труда, зарабатывая минимум 6500 гривен. Также у меня есть образование в социальной сфере. С собой мы успели взять паспорта и дипломы об образовании.
Гражданка Украины
Уже живя в Белгороде, женщина получила СНИЛС, но не прошла дактилоскопическую регистрацию, которая даёт право на официальное трудоустройство, поскольку о необходимости прохождения процедуры узнала только от сотрудников службы занятости.
Что касается уровня зарплаты, гражданка Украины отметила, что нужно столько, чтобы хватало на жизнь.
В центре занятости журналистам «Бел.Ру» рассказали, что в первую очередь у беженцев выясняют, обращались ли они в миграционную службу для того, чтобы получить документы, позволяющие работать. Также людям раздают памятки с информацией о том, куда нужно обратиться, чтобы оформить документы.
Следующий этап — поиск вакансий и обзвон работодателей. Одному человеку могут предложить выбрать из всего списка, который есть в наличии, в зависимости от специальности. Сотрудник центра занятости также уточняет, что они связываются с работодателями, чтобы уточнить актуальность вакансий и рассказать о федеральной программе по получению компенсации по трудоустройству граждан Украины, ЛНР и ДНР.
Если вакансии свободны, номера телефонов и адреса передают соискателю.
В итоге для женщины из Купянска подобрали две вакансии. Также ей рассказали о возможности зарегистрироваться на портале «Работа в России», чтобы просматривать вакансии, которые есть в России. Там же можно подать заявление в центр занятости на подбор работы, разместить резюме, а также оставлять отклики на понравившееся вакансии.