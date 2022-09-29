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Как в Белгороде трудоустраивают беженцев

29 сентября 07:57
Фото: Bel.ru
Журналисты «Бел.Ру» отправились в Белгородский центр занятости, чтобы узнать, как проходит трудоустройство граждан Украины, ЛНР и ДНР.
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Беженцы

Во время нашего приезда в службе находилась жительница Купянска Харьковской области. С мужем-инвалидом они приехали неделю назад, живут у родственников. Чтобы не сидеть дома, женщина решила обратиться в службу занятости.

У гражданки Украины несколько образований.

Ранее я работала специалистом по охране труда, зарабатывая минимум 6500 гривен. Также у меня есть образование в социальной сфере. С собой мы успели взять паспорта и дипломы об образовании.
Гражданка Украины

Уже живя в Белгороде, женщина получила СНИЛС, но не прошла дактилоскопическую регистрацию, которая даёт право на официальное трудоустройство, поскольку о необходимости прохождения процедуры узнала только от сотрудников службы занятости.

Что касается уровня зарплаты, гражданка Украины отметила, что нужно столько, чтобы хватало на жизнь.

В центре занятости журналистам «Бел.Ру» рассказали, что в первую очередь у беженцев выясняют, обращались ли они в миграционную службу для того, чтобы получить документы, позволяющие работать. Также людям раздают памятки с информацией о том, куда нужно обратиться, чтобы оформить документы.

Фото: Bel.ru

Следующий этап — поиск вакансий и обзвон работодателей. Одному человеку могут предложить выбрать из всего списка, который есть в наличии, в зависимости от специальности. Сотрудник центра занятости также уточняет, что они связываются с работодателями, чтобы уточнить актуальность вакансий и рассказать о федеральной программе по получению компенсации по трудоустройству граждан Украины, ЛНР и ДНР.

Фото: Bel.ru

Если вакансии свободны, номера телефонов и адреса передают соискателю.

В итоге для женщины из Купянска подобрали две вакансии. Также ей рассказали о возможности зарегистрироваться на портале «Работа в России», чтобы просматривать вакансии, которые есть в России. Там же можно подать заявление в центр занятости на подбор работы, разместить резюме, а также оставлять отклики на понравившееся вакансии.

 

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