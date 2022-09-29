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Как обеспечивают безопасность в школах Белгородской области

29 сентября 11:46
Фото: Bel.ru
После недавней трагедии в Ижевске родители ещё больше стали волноваться за безопасность своих детей в учебное время. Дискуссии проходят по всей стране. Власти Белгородской области ранее утешали: на обеспечение безопасности детей выделили беспрецедентную сумму.

Трагедия в Ижевске

Утром 26 сентября в школе № 88 в Ижевске бывший выпускник — 34-летний мужчина открыл стрельбу. Погибли 17 человек. Среди них — 11 детей. Пострадали 25 человек, 23 из них — ученики. Возбуждено уголовное дело.

Соболезнования родным и близким погибших от себя и всех белгородцев выразил губернатор Вячеслав Гладков. Раненым глава региона пожелал скорейшего выздоровления.

В Белгороде в день трагедии создали мемориал у памятника «Учительница первая моя» на Народном бульваре. Горожане несли игрушки и цветы, зажигали свечи.

Во сколько обошлась безопасность в школах Белгородской области

В регионе в 2022 году на безопасность учреждений образования, культуры, спорта и здравоохранения выделили более 1,5 млрд рублей. Вячеслав Гладков назвал эту сумму беспрецедентной.

В первую очередь в Белгородской области меры безопасности усилили в школах, расположенных в приграничных районах и в трёх самых больших городах: Белгороде, Старом Осколе и Губкине.

Кто охраняет школы в Белгородской области

Часть школ в Белгородской области перевели на охрану частных охранных предприятий. Какие именно учреждения образования попали в этот список, не уточнялось.

Как в школах усиливают меры безопасности

Более чем 300 школ и детсадов дополнительно оснастили камерами, тревожными кнопками, металлодетекторами и охранной сигнализацией, на территории установили ограждения.

Тревожные кнопки появились в том числе в школах Белгородского района. Их установили и в школьных автобусах.

Какие недостатки были выявлены

Вместе с тем по итогам проверок у власти были замечания к вопросам антитеррористической защищённости учреждений образования. По состоянию на середину сентября в зоне риска были Валуйский и Шебекинский горокруга, Белгород.

Школы этих муниципалитетов не до конца были оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией. Замечания поступили и по подключению учреждений напрямую к ФГУП «Охрана» Росгвардии, сообщал губернатор.

Недостатки выявили и в вопросе безопасности школьных автобусов. Только часть из них подключили к программно-аппаратному комплексу Росгвардии. Глава региона поручил как можно быстрее устранить нарушения.

Где с безопасностью школ дела обстоят лучше всего

Перед началом учебного года специальные комиссии проверяют школы и детсады. Особое внимание уделяют вопросам антитеррористической безопасности.

В преддверии учебного года 2022/2023 лучше всего безопасность обеспечили в Новооскольском горокруге, Красненском, Корочанском и Чернянском районах.

Школы на дистанте

Стоит отметить, что некоторые школы работают в дистанционном режиме на фоне проходящей спецоперации. На такой формат перевели часть образовательных учреждений, расположенных в 10-километровой зоне вдоль границы с Украиной, в Белгородском районе.

Общее количество школ, переведённых на дистанционное обучение в муниципалитете, в региональном министерстве образования называть не стали, сославшись на «жёлтый» уровень террористической опасности.

На дистант в конце сентября перевели также школы в Валуйском и Шебекинском горокругах. Как сообщал губернатор, пока ограничение будет действовать неделю. Далее власти примут решение, исходя из сложившейся обстановки.

 

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Школы#Безопасность#Чоп#Росгвардия
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