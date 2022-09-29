Как обеспечивают безопасность в школах Белгородской области

Утром 26 сентября в школе № 88 в Ижевске бывший выпускник — 34-летний мужчина открыл стрельбу. Погибли 17 человек. Среди них — 11 детей. Пострадали 25 человек, 23 из них — ученики. Возбуждено уголовное дело.
Соболезнования родным и близким погибших от себя и всех белгородцев выразил губернатор Вячеслав Гладков. Раненым глава региона пожелал скорейшего выздоровления.
В Белгороде в день трагедии создали мемориал у памятника «Учительница первая моя» на Народном бульваре. Горожане несли игрушки и цветы, зажигали свечи.
В регионе в 2022 году на безопасность учреждений образования, культуры, спорта и здравоохранения выделили более 1,5 млрд рублей. Вячеслав Гладков назвал эту сумму беспрецедентной.
В первую очередь в Белгородской области меры безопасности усилили в школах, расположенных в приграничных районах и в трёх самых больших городах: Белгороде, Старом Осколе и Губкине.
Часть школ в Белгородской области перевели на охрану частных охранных предприятий. Какие именно учреждения образования попали в этот список, не уточнялось.
Более чем 300 школ и детсадов дополнительно оснастили камерами, тревожными кнопками, металлодетекторами и охранной сигнализацией, на территории установили ограждения.
Тревожные кнопки появились в том числе в школах Белгородского района. Их установили и в школьных автобусах.
Вместе с тем по итогам проверок у власти были замечания к вопросам антитеррористической защищённости учреждений образования. По состоянию на середину сентября в зоне риска были Валуйский и Шебекинский горокруга, Белгород.
Школы этих муниципалитетов не до конца были оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией. Замечания поступили и по подключению учреждений напрямую к ФГУП «Охрана» Росгвардии, сообщал губернатор.
Недостатки выявили и в вопросе безопасности школьных автобусов. Только часть из них подключили к программно-аппаратному комплексу Росгвардии. Глава региона поручил как можно быстрее устранить нарушения.
Перед началом учебного года специальные комиссии проверяют школы и детсады. Особое внимание уделяют вопросам антитеррористической безопасности.
В преддверии учебного года 2022/2023 лучше всего безопасность обеспечили в Новооскольском горокруге, Красненском, Корочанском и Чернянском районах.
Стоит отметить, что некоторые школы работают в дистанционном режиме на фоне проходящей спецоперации. На такой формат перевели часть образовательных учреждений, расположенных в 10-километровой зоне вдоль границы с Украиной, в Белгородском районе.
Общее количество школ, переведённых на дистанционное обучение в муниципалитете, в региональном министерстве образования называть не стали, сославшись на «жёлтый» уровень террористической опасности.
На дистант в конце сентября перевели также школы в Валуйском и Шебекинском горокругах. Как сообщал губернатор, пока ограничение будет действовать неделю. Далее власти примут решение, исходя из сложившейся обстановки.