Иванова: Беженцы в Белгородской области не готовы работать за меньшие деньги

По словам Ивановой, граждане, которые приезжают на территорию Белгородской области с сопредельных территорий, размещаются в пунктах временного проживания. Есть те, кто останавливается у родственников. Для некоторых это место временной дислокации (для отдыха, пополнения гардероба и возможности отдохнуть), а для части — долгосрочное место жительства. Вторая категория граждан в большей степени нуждается в официальном трудоустройстве на территории региона.
— Какие необходимы документы для трудоустройства?
Для трудоустройства необходим пакет документов. К сожалению, не у всех граждан, особенно прибывших в последнее время, он есть. Граждане приходят с одним паспортом и не могут подтвердить свою квалификацию, опыт работы, потому что дома у них остались и трудовые книжки, и документы об образовании. Поэтому мы вынуждены верить на слово: какая у них профессия, чем они занимались, какой у них опыт работы.
На сегодняшний день принят указ президента, в котором упрощается порядок трудоустройства граждан Украины и ЛДНР. Раньше для официального трудоустройства они должны были иметь статус («временное убежище» или «беженец»). Это очень осложняло трудоустройство и возможность помочь, поскольку документы оформлялись длительное время. На сегодняшний день достаточно процедуры под названием «дактилоскопическая регистрация». Те граждане, которые поступают в пункты временного проживания, её получают быстро — в течение нескольких дней. По своему паспорту Украины они, имея дактилоскопическую регистрацию, могут получить СНИЛС и ИНН, что достаточно для официального трудоустройства. Также нужно пройти медкомиссию. Для граждан России такая процедура тоже существует.
— Как вы помогаете в трудоустройстве беженцев?
Для тех граждан, которые проживают у нас длительное время, мы регулярно организовываем встречи с работодателями, так называемые ярмарки вакансий. На встречи мы приглашали работодателей, которые готовы взять граждан сопредельного государства. Они выставляют свои рабочие места, на которые готовы взять этих людей. Далее каждый работодатель проводит личную беседу с кандидатами для принятия решения по трудоустройству. На момент, когда необходимо было оформлять патенты, работодатели рассматривали варианты их оплаты. Также они готовы были взять на себя обязательства по оплате прохождения медицинской комиссии. Все нюансы учитывались.
— Какова в целом схема трудоустройства граждан ДНР, ЛНР и Украины?
На сегодняшний день мы имеем возможность официально поставить на учёт граждан Украины и ЛДНР. Для этого нужно иметь все необходимые документы для официального трудоустройства. Для того, чтобы обратиться в службу занятости, нужно иметь личный кабинет на портале «Госуслуги». Это возможно сделать с паспортом Украины либо с документом, подтверждающим статус нахождения на территории Российской Федерации.
Обращение в службу занятости происходит с использованием пароля и логина от кабинета госуслуг на портале единой цифровой платформы «Работа в России». Далее заявление оформляется, и мы приглашаем людей в службу занятости для поиска работы. Также мы ведём приём граждан без предварительной подачи заявления.
Всего к нам обратилось более 1000 человек с Украины и из ЛДНР. Мы всегда готовы помочь и предоставить в соответствии с квалификацией и пожеланиями вакантные места. У нас есть общий банк вакансий, которые нам предоставляют работодатели. Также у нас специально сформирован банк вакансий именно тех работодателей, которые готовы взять граждан Украины.
— Могут ли граждане Украины и ЛДНР претендовать на выплаты по безработице?
Они к нам могут обращаться без предъявления требований к получению пособия по безработице. Мы социальные выплаты выплачивать не можем, но можем оказывать услугу по поиску подходящей работы.
— Сколько беженцев удалось трудоустроить?
К сожалению, официально трудоустроенных граждан Украины и ЛДНР, по данным администрации города, более 100. По нашей информации, цифра достигает более 200 человек. Поскольку всё равно стоит вопрос о наличии пакета документов. Для работодателя важно, чтобы он был полон: дактилоскопическая регистрация, паспорт, СНИЛС, ИНН и медицинское обследование. Но к нам человек может обратиться в любом случае. Мы можем подбирать вакансии, даже если на сегодняшний день нет пакета документов. Мы связываемся с работодателем, если он готов подождать, почему нет?
— Каким вакансиям беженцы отдают предпочтение?
В основном чаще приезжают люди с рабочими специальностями. Однако есть случаи, когда приезжают врачи, тогда возникают вопросы по подтверждению квалификации. Этими проблемами напрямую занимается министерство здравоохранения Белгородской области. Там ведётся учёт, и если специалист нужен, они занимаются вопросом подтверждения квалификации. Вопросы возникают, например, по трудоустройству граждан с юридическим образованием, у которых опыт работы связан с юриспруденцией. У нас абсолютно разные законодательства. Поэтому по специальности нам такого работника сложно трудоустроить. Но люди, понимая, что им нужна работа, соглашаются на неквалифицированный труд. В настоящее время очень востребованы рабочие специальности: слесари, токари и т. д.
— Существует мнение, что беженцы берутся за любую работу, даже низкооплачиваемую. Так ли это?
Это очень ошибочное мнение, что люди, которые приехали, готовы работать за меньшие деньги. Нет. Особенно представители рабочих профессий правильно оценивают свои возможности и себя, зная цену своему труду. Тот работодатель, который хотел бы рассчитывать взять на работу гражданина сопредельного государства на меньшую заработную плату, будет ошибаться. У нас таких ситуаций нет.
— Какую зарплату в среднем получают трудоустроенные граждане Украины в Белгородской области?
За неквалифицированный труд в различных сферах средняя зарплата составляет 25–30 тысяч рублей.
— Хватает ли вакансий в Белгородской области как для жителей региона, так и для беженцев?
Вакансий у нас достаточно. Не будет такого, что мы заместим все вакансии беженцами и белгородцам их не хватит. И до сложившейся ситуации у нас был опыт работы, когда мы принимали иностранную рабочую силу. Это были граждане Украины, Казахстана и других соседних государств. Баланс всегда был. При этом на сегодняшний день у нас порядка 800 вакансий, где работодатель готов взять граждан Украины, от более 100 работодателей.
— Если ли какие-то преференции для работодателей, которые берут на работу беженцев?
Правительство РФ разработало механизм, согласно которому работодателю производится компенсация при трудоустройстве гражданина сопредельного государства. Для этого ему необходимо обратиться в ФСС. Компенсация положена по заработной плате за три месяца в размере МРОТ плюс 30% к этой сумме. Это порядка 18 тысяч рублей за полный отработанный месяц. Программа рассчитана на мотивацию работодателя, чтобы он, приняв на работу гражданина, испытывающего трудности, гарантированно его не уволил. Это касается не только трудоустройства беженцев, но и других категорий граждан Российской Федерации: молодёжь, инвалиды, дети-сироты и т. д. При этом есть ряд условий. Должен быть зафиксирован факт обращения в службу занятости. Мы должны поставить гражданина на учёт и подтвердить в ФСС, что человек обратился к нам, он относится именно к этой категории, а работодатель предоставил вакансию и трудоустроил его. Обратиться за компенсацией работодатель может в течение месяца на сайте ФСС. Данные сверяются с нашими, и принимается решение о выплате компенсации. У нас такие случаи есть. В рамках программы по Белгороду было трудоустроено 13 беженцев.
— Много ли беженцев трудоустраиваются в других регионах РФ?
Когда люди пересекают границу, даже если дома всё плохо, они не хотят далеко уезжать от границы, надеясь, что они вернутся домой. Поэтому Белгородская область для них более привлекательна для поиска места работы. Но, к сожалению, мы не всех можем обеспечить работой и не все работодатели готовы пойти на особые условия: не только трудоустроить, но предоставить жильё и даже питание.
Что касается работы с теми, кто приезжает в пункты временного проживания недлительного пребывания, там мы взаимодействуем с работодателем очень оперативно. Буквально в течение дня работодатель решает, готов ли он принять человека на работу, предоставить ему и его семье жильё, а также обеспечить первое время всем необходимым. Таких работодателей мало, в основном это крупные предприятия и не только Белгородской области.
— Поступают ли запросы от эвакуированных людей из приграничных районов Белгородской области?
С ними есть проблемы. Фактически их переселили, но они являются занятыми, никто их не увольнял. Поэтому официально с ними работать по заявлениям мы можем только по поиску работы. Пособия мы не можем платить, потому что большинство являются занятыми на сегодняшний день. Поэтому стоит задача временного трудоустройства. Мы предлагаем им такие вакансии. Среди переселенцев много пенсионеров, и они в большинстве своём изъявляют желание подработать, чтобы помочь себе, детям и внукам. Они хотят временно работать уборщиками, гардеробщиками и т. д. А более молодое поколение относится избирательно к вакансиям для временной работы.