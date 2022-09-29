Иванова: Беженцы в Белгородской области не готовы работать за меньшие деньги

Правительство РФ разработало механизм, согласно которому работодателю производится компенсация при трудоустройстве гражданина сопредельного государства. Для этого ему необходимо обратиться в ФСС. Компенсация положена по заработной плате за три месяца в размере МРОТ плюс 30% к этой сумме. Это порядка 18 тысяч рублей за полный отработанный месяц. Программа рассчитана на мотивацию работодателя, чтобы он, приняв на работу гражданина, испытывающего трудности, гарантированно его не уволил. Это касается не только трудоустройства беженцев, но и других категорий граждан Российской Федерации: молодёжь, инвалиды, дети-сироты и т. д. При этом есть ряд условий. Должен быть зафиксирован факт обращения в службу занятости. Мы должны поставить гражданина на учёт и подтвердить в ФСС, что человек обратился к нам, он относится именно к этой категории, а работодатель предоставил вакансию и трудоустроил его. Обратиться за компенсацией работодатель может в течение месяца на сайте ФСС. Данные сверяются с нашими, и принимается решение о выплате компенсации. У нас такие случаи есть. В рамках программы по Белгороду было трудоустроено 13 беженцев.