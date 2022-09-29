Главный тренер ВК «Белогорье» о новом сезоне: Шестое место — стартовая площадка

Стоит отметить, что главный тренер видит проблему в сыгранности основного связующего с игроками. Также, по мнению Колчина, сезон будет сложным для «Белогорья» из-за логистики. Добираться на матчи команде придётся на поездах, так как воздушное пространство Белгорода закрыто.