Главный тренер ВК «Белогорье» о новом сезоне: Шестое место — стартовая площадка

Главный тренер ВК «Белогорье» Борис Колчин на пресс-конференции рассказал, какие задачи ставятся перед командой в новом сезоне. Он будет достаточно интересным, отметил тренер.
Учитывая традиции Белгорода, вижу прошлогоднее шестое место как стартовую площадку перед будущим подъёмом.
Борис Колчин
Напомним, что гендиректор ВК «Белогорье» Сергей Тетюхин отмечал, что попадание команды в «Финал шести» прошлого сезона — «потолок» для «львов».
В сезоне 2022/23 «Белогорье» обновилось практически наполовину. В команду пришли связующие Игорь Колодинский и Роман Порошин, диагональный Иван Подребинкин, блокирующие Сергей Червяков и Юрий Цепков, доигровщик Руслан Галимов и либеро Валентин Кротков.
Стоит отметить, что главный тренер видит проблему в сыгранности основного связующего с игроками. Также, по мнению Колчина, сезон будет сложным для «Белогорья» из-за логистики. Добираться на матчи команде придётся на поездах, так как воздушное пространство Белгорода закрыто.