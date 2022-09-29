Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Главный тренер ВК «Белогорье» о новом сезоне: Шестое место — стартовая площадка

29 сентября 09:21
Фото: ВК "Белогорье"
Колчин рассказал о задачах команды на новый сезон. Ранее гендиректор клуба отмечал, что, достигнув шестого места, спортсмены достигли «потолка».

Главный тренер ВК «Белогорье» Борис Колчин на пресс-конференции рассказал, какие задачи ставятся перед командой в новом сезоне. Он будет достаточно интересным, отметил тренер.

Учитывая традиции Белгорода, вижу прошлогоднее шестое место как стартовую площадку перед будущим подъёмом.
Борис Колчин

Напомним, что гендиректор ВК «Белогорье» Сергей Тетюхин отмечал, что попадание команды в «Финал шести» прошлого сезона — «потолок» для «львов».

В сезоне 2022/23 «Белогорье» обновилось практически наполовину. В команду пришли связующие Игорь Колодинский и Роман Порошин, диагональный Иван Подребинкин, блокирующие Сергей Червяков и Юрий Цепков, доигровщик Руслан Галимов и либеро Валентин Кротков.

Стоит отметить, что главный тренер видит проблему в сыгранности основного связующего с игроками. Также, по мнению Колчина, сезон будет сложным для «Белогорья» из-за логистики. Добираться на матчи команде придётся на поездах, так как воздушное пространство Белгорода закрыто.

Читайте также:
В Белгороде могут провести турнир памяти волейболиста Вадима ХамутцкихГлавный тренер «Белогорья» назвал проблемы командыВК «Белогорье» предложили провести матч с военными
#Анастасия Федосеенко#Спорт#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Волейбол#Белогорье#Борис колчин
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18