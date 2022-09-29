Гладков провёл встречу с главой Минцифры РФ

Глава региона Вячеслав Гладков встретился с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым. Они обсудили развитие и улучшение связи на территории региона, особенно в отдалённых сёлах.
По словам губернатора, он нашёл полное понимание министра. Гладков пояснил, что часто слышит жалобы на связь от белгородцев, люди переживают о невозможности вызвать скорую помощь.
Также глава региона пообещал, что опубликует список населённых пунктов, где появится связь. Он попросил жителей немного подождать.