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Гладков провёл встречу с главой Минцифры РФ

29 сентября 14:19
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Белгородский губернатор обсудил с Максутом Шадаевым развитие связи в отдалённых сёлах, сообщили в региональном правительстве.

Глава региона Вячеслав Гладков встретился с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым. Они обсудили развитие и улучшение связи на территории региона, особенно в отдалённых сёлах.

По словам губернатора, он нашёл полное понимание министра. Гладков пояснил, что часто слышит жалобы на связь от белгородцев, люди переживают о невозможности вызвать скорую помощь.

Также глава региона пообещал, что опубликует список населённых пунктов, где появится связь. Он попросил жителей немного подождать.

 

#Общество#Губернатор#Вячеслав Гладков#Максут Шадаев#Наталья Корявых
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