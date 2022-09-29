Для школ Белгородской области приобретут аптечки в каждый класс

Белгородцы попросили губернатора оснастить каждый школьный класс мини-аптечками с перевязочными материалами: «Есть, к сожалению, случаи, когда нет возможности быстро добежать до медкабинета. Все учителя проходят курсы первой помощи, мы скинемся и всё закупим».
Вячеслав Гладков сообщил, что скидываться никуда не нужно. Губернатор даст распоряжение — классы оснастят аптечками: «Сделаем там, где этого ещё нет».
Напомним, что 26 сентября в Ижевске в школе № 88 неизвестный открыл стрельбу. В результате его действий погибли дети. Сам нападавший покончил с собой.