Для школ Белгородской области приобретут аптечки в каждый класс

Белгородцы попросили губернатора оснастить каждый школьный класс мини-аптечками с перевязочными материалами: «Есть, к сожалению, случаи, когда нет возможности быстро добежать до медкабинета. Все учителя проходят курсы первой помощи, мы скинемся и всё закупим».