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Для школ Белгородской области приобретут аптечки в каждый класс

29 сентября 11:47
Фото: Bel.ru
С соответствующим предложением обратились к Вячеславу Гладков во время прямой линии «10 вопросов губернатору».

Белгородцы попросили губернатора оснастить каждый школьный класс мини-аптечками с перевязочными материалами: «Есть, к сожалению, случаи, когда нет возможности быстро добежать до медкабинета. Все учителя проходят курсы первой помощи, мы скинемся и всё закупим».

Вячеслав Гладков сообщил, что скидываться никуда не нужно. Губернатор даст распоряжение — классы оснастят аптечками: «Сделаем там, где этого ещё нет».

Напомним, что 26 сентября в Ижевске в школе № 88 неизвестный открыл стрельбу. В результате его действий погибли дети. Сам нападавший покончил с собой.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Аптечка#Школы#Дети#Учитель#Вячеслав Гладков
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