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Для белгородцев организуют курсы по оказанию первой медпомощи

29 сентября 06:58
Фото: Bel.ru
С 3 октября в Центре медицины катастроф в Белгороде начнут проводить занятия, написал на своей странице губернатор Вячеслав Гладков.

Для белгородцев начнут проводить курсы по оказанию первой медицинской помощи. Занятия начнутся с 3 октября в Центре медицины катастроф в Белгороде.

Для того, чтобы записаться, нужно указать свои данные в личном сообщении главврачу областной станции «Скорой помощи». Также желающие могут позвонить по телефону 8 (4722) 32-96-00.

Сам центр находится на Корочанской, 85а. Если занятия окажутся востребованными, то такие курсы начнут проводить и в других районах области.

Накануне белгородец попросил Гладкова обучить жителей региона поведению во время ЧС. Губернатор ответил, что такую работу проводят с жителями приграничных территорий ещё с апреля. 

 

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#Медицина#Новости Белгорода#Белгород#Курсы медицинской помощи#Вячеслав Гладков#Наталья Корявых
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