Для белгородцев организуют курсы по оказанию первой медпомощи

Для белгородцев начнут проводить курсы по оказанию первой медицинской помощи. Занятия начнутся с 3 октября в Центре медицины катастроф в Белгороде.
Для того, чтобы записаться, нужно указать свои данные в личном сообщении главврачу областной станции «Скорой помощи». Также желающие могут позвонить по телефону 8 (4722) 32-96-00.
Сам центр находится на Корочанской, 85а. Если занятия окажутся востребованными, то такие курсы начнут проводить и в других районах области.
Накануне белгородец попросил Гладкова обучить жителей региона поведению во время ЧС. Губернатор ответил, что такую работу проводят с жителями приграничных территорий ещё с апреля.