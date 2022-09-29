Белгородцы жалуются на рост цен на спецодежду для мобилизованных

В чат «Белгород № 1. Люди» белгородцы сообщили, что со дня объявления частичной мобилизации на всё обмундирование специализированные магазины завысили цены.
«У кого-то горе, а кто-то на этом наживается. Мобилизованные ребята не могут себе позволить собраться, никаких сбережений не хватит с такими ценами», — пишет белгородка.
Ещё одна жительница областного центра пожаловалась на торговую точку «Оптовка Z». По словам женщины, в магазине также завысили цены в несколько раз.
Мы там постоянно, помогая военным, закупали одежду и обувь для них, а сейчас это стало практически невозможно, так как они подняли цены на 300% (именно на столько, а не на 10–30%).
жительница Белгорода
Редакция «Бел.Ру» изучила цены в местном военторге и проследила историю цен на основное обмундирование для военных на сайте маркетплейса Wildberries.
Так, в магазине «Блокпост» демисезонная куртка обойдётся в 4500 рублей. На Wildberries можно найти зимнюю куртку за 4980 рублей — до 25 сентября её цена составляла 3116 рублей.
Футболка в белгородском военторге обойдётся в 1799 рублей. На Wildberries футболку можно найти за 817 рублей. Однако до 25 сентября её цена составляла 579 рублей.
Утеплённые брюки на маркетплейсе мы нашли за 6548 рублей. Согласно истории цен, неделей ранее их цена составляла 4747 рублей. В военторге «Блокпост» брюки демисезонные обойдутся в 2499 рублей.
Средняя цена ботинок в магазине составляет 4500 рублей. На Wildberries стоимость ботинок начинается от 3500 рублей — цены выросли в среднем на 1000 рублей за неделю.
Подскочили цены и на термобельё. На маркетплейсе цена повысилась в среднем на 500 рублей. Термобельё в магазине «Блокпост» обойдётся в 2799 рублей, также можно найти комплект за 4700 рублей.
Тактические перчатки на Wildberries обойдутся в среднем в 1500 рублей, их цена также выросла за последнее время на 500 рублей. Стоимость балаклав на сайте варьируется от 500 до 800 рублей.
В список вещей, которые мобилизованные могут при желании взять с собой, вошёл также фонарик. Фонарь среднего размера в магазине «Блокпост» обойдётся в 890 рублей. Также рекомендовано взять мультитул. В магазине его цена составляет 2699 рублей.
Ранее мы писали о том, что призывникам обмундирование обещают выдать сразу по прибытии в воинскую часть. Предметы личной гигиены тоже выдадут, однако их можно взять и с собой. Военнослужащих обеспечат также тёплой одеждой и горячим питанием.
О том, что мобилизованным жителям не стоит покупать форму, говорил и Вячеслав Гладков. Это обязанность Министерства обороны. Кроме того, известно, что мобилизованным белгородцам улучшат экипировку.
Напомним, что недавно перед военторгом в Старом Осколе выстроилась большая очередь. В магазине пояснили, что повышения цен из-за возникшего спроса нет.