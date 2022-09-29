Белгородцы жалуются на рост цен на спецодежду для мобилизованных

Ранее мы писали о том, что призывникам обмундирование обещают выдать сразу по прибытии в воинскую часть. Предметы личной гигиены тоже выдадут, однако их можно взять и с собой. Военнослужащих обеспечат также тёплой одеждой и горячим питанием.