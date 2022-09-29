Белгородцы в 1425 населённых пунктах живут без централизованной канализации

По официальным данным, численность населения Белгородской области, обеспеченного водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 1 380 574 человека. Из них: 1 017 158 человек — городское население, 362 416 человек — сельское население. Нет централизованного водоснабжения у 160 685 человек, из них: 23 152 человека — городское население, 137 533 человека — сельское население. Речь идёт о 560 населённых пунктах.