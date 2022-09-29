Белгородцы в 1425 населённых пунктах живут без централизованной канализации

По официальным данным, численность населения Белгородской области, обеспеченного водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 1 380 574 человека. Из них: 1 017 158 человек — городское население, 362 416 человек — сельское население. Нет централизованного водоснабжения у 160 685 человек, из них: 23 152 человека — городское население, 137 533 человека — сельское население. Речь идёт о 560 населённых пунктах.
Что касается централизованной канализации, ею обеспечены 792 810 человек. При этом на территории 1425 населённых пунктов её нет. Речь идёт о следующих территориях:
Согласно официальным статистическим данным, общий удельный вес жилищного фонда области, оборудованного централизованным водоснабжением, составляет 78%, в городах и посёлках — 88,4%, в сёлах — 61,8%.
А общий удельный вес жилфонда области, оборудованного централизованным водоотведением, достигает 49,3%, в городах и посёлках — 68,4%, в сёлах — 19,7%.
Чтобы обеспечить белгородцев водоснабжением и водоотведением, региональное министерство ЖКХ реализует две подпрограммы: «Развитие и модернизация коммунального комплекса Белгородской области» и «Повышение качества питьевой воды для населения Белгородской области».
На основании данных областного управления Роспотребнадзора, а также с учётом обращений районных администраций и жителей ведомство каждый год утверждает перечень мероприятий в рамках установленных лимитов финансирования на предстоящий год.
Также для улучшения качества систем прорабатывается вопрос привлечения средств федерального бюджета.