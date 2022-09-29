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Белгородца будут судить из-за интимных отношений с 15-летней девочкой

29 сентября 14:22
Фото: 1MI
В половую связь 20-летний парень и девочка-подросток вступали дважды. Она забеременела и встала на учёт, сообщили в региональном СК.

В Яковлевском горокруге будут судить совершеннолетнего парня за секс с 15-летней девушкой. В половую связь они вступали дважды. Девочка забеременела.

Как установило следствие, обвиняемый познакомился с подругой в соцсети. На тот момент ей было 14 лет. Молодой человек пытался сблизиться с девушкой, хотя знал о её возрасте. Когда ей исполнилось 15 лет, между ними дважды была интимная связь.

Против жителя региона возбудили уголовное дело. Собранные материалы следователи передали в суд.

Напомним, ещё одного белгородца будут судить за аналогичное преступление. 26-летний парень вступил в отношения с 15-летней девушкой. Она тоже забеременела. 

 

#Яковлевский горокруг#Секс с несовершеннолетней#Уголовное дело#Наталья Корявых
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