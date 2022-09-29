Белгородца будут судить из-за интимных отношений с 15-летней девочкой

Как установило следствие, обвиняемый познакомился с подругой в соцсети. На тот момент ей было 14 лет. Молодой человек пытался сблизиться с девушкой, хотя знал о её возрасте. Когда ей исполнилось 15 лет, между ними дважды была интимная связь.