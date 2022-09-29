Белгородца будут судить из-за интимных отношений с 15-летней девочкой

В Яковлевском горокруге будут судить совершеннолетнего парня за секс с 15-летней девушкой. В половую связь они вступали дважды. Девочка забеременела.
Как установило следствие, обвиняемый познакомился с подругой в соцсети. На тот момент ей было 14 лет. Молодой человек пытался сблизиться с девушкой, хотя знал о её возрасте. Когда ей исполнилось 15 лет, между ними дважды была интимная связь.
Против жителя региона возбудили уголовное дело. Собранные материалы следователи передали в суд.
Напомним, ещё одного белгородца будут судить за аналогичное преступление. 26-летний парень вступил в отношения с 15-летней девушкой. Она тоже забеременела.