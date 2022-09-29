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Белгородская область получит 439 млн от Фонда ЖКХ

29 сентября 14:50
Фото: 1MI
Деньги пойдут на капремонт самотёчного канализационного коллектора в областном центре. Решение приняли на заседании в правительстве РФ.

Регион получит деньги на капитальный ремонт самотёчного канализационного коллектора. Работы требуется выполнить в Белгороде.

В итоге Белгородской области одобрили заявку на предоставление займа из Фонда ЖКХ. Регион получит 439 млн рублей.

Соответствующее решение приняли 29 сентября на заседании штаба по региональному развитию при правительстве РФ.

Помимо Белгородской области, заём одобрили Республике Башкортостан. Регион получит 108 млн рублей на реконструкцию очистных сооружений в Ишимбайском районе.

 

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