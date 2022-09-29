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Белгородец усомнился в личности заместителя губернатора

29 сентября 12:55
Фото: страница Ивана Будлова VK
Во время эфира «10 вопросов губернатору» житель региона поинтересовался у Гладкова, кто такой Иван Будлов и почему он спрашивает под постом губернатора данные мобилизованных.

Белгородец усомнился в личности главы администрации губернатора области.

«У вас под постом некто Иван Будлов представляется сотрудником администрации и просит отправить личные данные мобилизованных. Отреагируйте», — обратился белгородец к губернатору.

Вячеслав Гладков подтвердил, что Иван Будлов является его заместителем — руководителем администрации губернатора.

Человек очень приличный, ответственный, в недавнем прошлом работник Генеральной прокуратуры РФ, очень хороший юрист. Он запрашивает контакты тех людей, которые обращаются ко мне, для того, чтобы мы максимально быстро отвечали и реагировали на вопросы тех, кто мобилизован, их родителей, родственников. Он имеет право и поручение на это. Не переживайте, это приличный человек.
Вячеслав Гладков

Отметим, что недавно Будлов создал восемь профилей «ВКонтакте».

«Количество обращений большое, а по правилам соцсети „ВКонтакте“ — после 100 комментариев профиль блокируется на три часа. Чтобы не ждать это время и оперативно отрабатывать проблемные ситуации, я действительно сделал восемь профилей, с которыми работают сотрудники администрации губернатора Белгородской области», — написал Будлов в VK.
Фото: Bel.ru
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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Иван Будлов#Комментарий#Социальные сети#Частичная мобилизация
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