Белгородец усомнился в личности заместителя губернатора

Белгородец усомнился в личности главы администрации губернатора области.
«У вас под постом некто Иван Будлов представляется сотрудником администрации и просит отправить личные данные мобилизованных. Отреагируйте», — обратился белгородец к губернатору.
Вячеслав Гладков подтвердил, что Иван Будлов является его заместителем — руководителем администрации губернатора.
Человек очень приличный, ответственный, в недавнем прошлом работник Генеральной прокуратуры РФ, очень хороший юрист. Он запрашивает контакты тех людей, которые обращаются ко мне, для того, чтобы мы максимально быстро отвечали и реагировали на вопросы тех, кто мобилизован, их родителей, родственников. Он имеет право и поручение на это. Не переживайте, это приличный человек.
Вячеслав Гладков
Отметим, что недавно Будлов создал восемь профилей «ВКонтакте».
«Количество обращений большое, а по правилам соцсети „ВКонтакте“ — после 100 комментариев профиль блокируется на три часа. Чтобы не ждать это время и оперативно отрабатывать проблемные ситуации, я действительно сделал восемь профилей, с которыми работают сотрудники администрации губернатора Белгородской области», — написал Будлов в VK.