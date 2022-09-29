Белгородец расправился с двумя приятелями с помощью топора

53-летний житель Прохоровского района убил двоих знакомых во время застолья. Мужчины осудили его за образ жизни, а в ответ он расправился с ними.
27 сентября в доме в селе Малые Маячки подозреваемый выпивал вместе с односельчанами. Между ним и приятелями началась ссора, которая переросла в упрёки в сторону подозреваемого.
Злоумышленник схватился за топор и начал бить им 49-летнего и 53-летнего потерпевших. Первый умер на месте происшествия. Второй скончался в больнице. Мужчине уже предъявили обвинения. Ему может грозить пожизненное заключение.