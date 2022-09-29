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Белгородец расправился с двумя приятелями с помощью топора

29 сентября 14:13
Фото: 1MI
Мужчины обвинили односельчанина в антиобщественном образе жизни. В ответ он забил их топором, сообщили в региональном СК.

53-летний житель Прохоровского района убил двоих знакомых во время застолья. Мужчины осудили его за образ жизни, а в ответ он расправился с ними.

27 сентября в доме в селе Малые Маячки подозреваемый выпивал вместе с односельчанами. Между ним и приятелями началась ссора, которая переросла в упрёки в сторону подозреваемого.

Злоумышленник схватился за топор и начал бить им 49-летнего и 53-летнего потерпевших. Первый умер на месте происшествия. Второй скончался в больнице. Мужчине уже предъявили обвинения. Ему может грозить пожизненное заключение.

 

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#Происшествия#Криминал#Прохоровский район#Двойное убийство топором#Наталья Корявых
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