Белгородец 32 раза превышал скорость на машине с иностранными номерами

45-летний белгородец на Toyota с иностранными номерами 32 раза превысил скорость. 23 копии постановлений о нарушении ПДД он уже получил, остальные он получит по почте. За рулём также сидел его сын.
В сентябре ещё семеро жителей региона получили штрафы за нарушение скоростного режима. В общей сложности белгородцы заплатили штрафы на общую сумму в более чем 70 тыс. рублей без 50%-ной скидки.
Между тем правоохранители региона ведут работу по привлечению водителей с иностранными номерами к ответственности за нарушения ПДД.