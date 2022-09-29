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Белгородец 32 раза превышал скорость на машине с иностранными номерами

29 сентября 14:34
Фото: 1MI
23 копии постановлений о нарушениях ему уже отправили, остальные вскоре пришлют по почте. За рулём машины сидел и его сын, сообщили в региональном УМВД.

45-летний белгородец на Toyota с иностранными номерами 32 раза превысил скорость. 23 копии постановлений о нарушении ПДД он уже получил, остальные он получит по почте. За рулём также сидел его сын.

В сентябре ещё семеро жителей региона получили штрафы за нарушение скоростного режима. В общей сложности белгородцы заплатили штрафы на общую сумму в более чем 70 тыс. рублей без 50%-ной скидки.

Между тем правоохранители региона ведут работу по привлечению водителей с иностранными номерами к ответственности за нарушения ПДД.

 

 

#Происшествия#Белгород#Превышение скорости#Водитель-рецидивист#Наталья Корявых
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