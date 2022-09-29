«20 главных событий России за 20 лет»: названы главные изменения в ЕАО

В 2015 году здесь состоялось открытие стадиона «Дружба». Комплекс находился на реконструкции продолжительное время. Сейчас он превратился в настоящий спортивный городок. В нем есть два футбольных поля, хоккейный корт, дорожка для легкой атлетики с современным покрытием и универсальный спортзал.