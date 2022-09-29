«20 главных событий России за 20 лет»: названы главные изменения в ЕАО

Социологи, журналисты и эксперты провели исследование с целью выявить самые значимые события современной истории, которые оказали наибольшее влияние на жизнь современной молодежи. На ключевые вопросы исследования отвечали участники сформированных по всей стране фокус-групп. Об этом пишет newsnn.ru.
Респондентам предлагали назвать 15 событий, которые стали максимально значимыми в жизни всей страны за последние два десятка лет, а также 5 самых значимых событий своего региона.
Сегодня в фокусе внимания — Еврейская автономная область (ЕАО), один из самых молодых российских регионов.
В 2015 году здесь состоялось открытие стадиона «Дружба». Комплекс находился на реконструкции продолжительное время. Сейчас он превратился в настоящий спортивный городок. В нем есть два футбольных поля, хоккейный корт, дорожка для легкой атлетики с современным покрытием и универсальный спортзал.
В число значимых для автонома событий вошло создание федеральной автотрассы Чита — Хабаровск. Объект начали строить еще в 1970-х годах, однако ввели в эксплуатацию совсем недавно. Магистраль соединяет дальневосточные города с Сибирью, благодаря чему они частью евроазиатского транспортного коридора «Транссиб» и вошли в единую транспортную систему России.
В 2015 году в Биробиджане прошло открытие литературного музея — единственного в Дальневосточном регионе. Идея проекта принадлежит краеведу и писателю Ефиму Кудишу. Экспозиции музея включают в себя предметы быта, которые окружали писателей, а также их фотографии, книги, рукописи, письма, открытки и личные дела.
Жители ЕАО гордятся своим вузом — Приамурским госуниверситетом имени Шолом-Алейхема. В 2011 году присвоенный статус университета послужил стимулом к его развитию — количество преподаваемых специальностей расширилось. 18 000 человек отучились в стенах ПГУ. Они стали хорошими специалистами, которые ценятся не только в области, но и в других российских регионах.
Ледовая арена «Победа» — еще одна гордость населения ЕАО. На строительство объекта ушло 230 миллионов рублей из федерального бюджета и 100 миллионов рублей — из регионального. В 2020 году арена приняла первых спортсменов.
«Победа» стал первым и единственным в автономии спортивным объектом с искусственным льдом. Здесь проходят тренировки фигуристов, хоккеистов и конькобежцев.