Жители Волгоградской области назвали самые главные события региона за 20 лет

Проект «20 главных событий России за 20 лет» является своего рода фиксацией в информпространстве того, чем живет Россия с начала 2000-х годов, передают novostivolgograda.ru.
Эксперты, журналисты и социологи провели исследование, чтобы выявить главные эпизоды современной истории, отразившиеся на жизни современной молодежи. Опрос проходили участники 18 — 35 лет.
В рамках исследования по всей стране были сформированы фокус-группы. В ходе опроса респонденты должны были указать, какие пятнадцать событий повлияли на жизнь России, а пять — на жизнь своего региона.
Сегодня в фокусе внимания Волгоградская область — регион с героическим прошлым. Это то самое место, где в 1942–1943 годах произошло одно из самых значимых сражений Великой Отечественной войны — битва под Сталинградом. Данное событие стало моментом, положившим начало победному триумфу наших войск.
Область динамично развивалась и в течение последнего двадцатилетия. Одним из важных для региона моментов стал запуск в 2016 году международного терминала аэропорта «Волгоград». Объект начали модернизировать еще в 2014 году. Благодаря усовершенствованию аэропорта у области появились новые транспортно-логистические возможности. Он стал узлом федерального значения и смог достойно встретить участников чемпионата мира по футболу в 2018 году — объект был приведен в соответствие всем установленным международным стандартам.
В аэропорту установили терминалы с повышенной пропускной способностью, обновили аэродром, железнодорожную ветку и благоустроили территорию. За счет федеральных средств построили взлетно-посадочную полосу и установили современное метеооборудование, которое позволяет отправлять и принимать воздушные судна в непогоду.
В 2018 году в областной столице построили спорткомплекс «Волгоград Арена». Стадион был признан лучшим в мире. Он расположен на берегу Волги, возле Мамаева кургана, где раньше находился Центральный стадион.
Новый комплекс принял 4 матча группового этапа Кубка мира по футболу — 2018. В том же году по результатам народного голосования стадион «Волгоград Арена» был признан лучшим в мире.
Спортивное сооружение строили в несколько этапов с 2015 года. Объект сдали только весной 2018 года. В его создание вложили более 20 миллиардов рублей.
В качестве еще одного значимого для региона события волгоградцы выделили открытие движения по новому мосту через реку Ахтубу в 2020 году и тоннелю на Тулака в 2015 году.
Отметим, что мост через Ахтубу является частью перехода через Волгу, который относится к транспортному коридору федерального значения. Мостовой переход начали строить еще в советский период. В 2005 году президент РФ Владимир Путин принял решение завершить строительство объекта. В 2009 году, когда уже была возведена первая часть перехода, задумали построить мост через и через Ахтубу, благодаря чему из центральной части города можно выезжать минуя плотину Волжской ГЭС.
Знаменательным для волгоградцев событием стало завершение реставрации скульптуры «Родина-мать», которая установлена на Мамаевом кургане. Реставрационные работы начались еще в 2017 году. В ходе восстановления реставраторы заменили 99 из 117 тросов, обеспечивающих устойчивость монумента изнутри. Также отремонтировали внутренние помещения, укрепили грунт, установили современные системы освещения и пожаротушения. У подножия статуи соорудили ливневую канализацию.
Всего строители ликвидировали 12 километров трещин и 180 000 дефектов, которые образовались на 85-метровой скульптуре за долгие годы ее существования.