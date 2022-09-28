Жители Волгоградской области назвали самые главные события региона за 20 лет

Область динамично развивалась и в течение последнего двадцатилетия. Одним из важных для региона моментов стал запуск в 2016 году международного терминала аэропорта «Волгоград». Объект начали модернизировать еще в 2014 году. Благодаря усовершенствованию аэропорта у области появились новые транспортно-логистические возможности. Он стал узлом федерального значения и смог достойно встретить участников чемпионата мира по футболу в 2018 году — объект был приведен в соответствие всем установленным международным стандартам.