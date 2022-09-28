Здание на улице Князя Трубецкого в Белгороде передадут в федеральную собственность

В администрацию Белгорода поступило обращение УМВД России по Белгородской области с просьбой передать нежилое здание в собственность Российской Федерации. Эта пристройка расположена на улице Князя Трубецкого, 60. Общая площадь помещения составляет 791,4 кв. м.