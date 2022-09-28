Здание на улице Князя Трубецкого в Белгороде передадут в федеральную собственность

В администрацию Белгорода поступило обращение УМВД России по Белгородской области с просьбой передать нежилое здание в собственность Российской Федерации. Эта пристройка расположена на улице Князя Трубецкого, 60. Общая площадь помещения составляет 791,4 кв. м.
С 2020 года здание находится в безвозмездном пользовании у УМВД России по Белгородской области.
Согласно законодательству, муниципальные здания, сооружения и оборудование, необходимое для обеспечения деятельности полиции, передаётся в федеральную собственность.
27 сентября в ходе 52-й сессии горсовета депутаты одобрили передачу здания в собственность РФ.