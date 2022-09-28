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Здание на улице Князя Трубецкого в Белгороде передадут в федеральную собственность

28 сентября 10:37
Фото: Bel.ru
Помещение в 2020 году было передано в безвозмездное пользование УМВД России по Белгородской области.

В администрацию Белгорода поступило обращение УМВД России по Белгородской области с просьбой передать нежилое здание в собственность Российской Федерации. Эта пристройка расположена на улице Князя Трубецкого, 60. Общая площадь помещения составляет 791,4 кв. м.

С 2020 года здание находится в безвозмездном пользовании у УМВД России по Белгородской области.

Согласно законодательству, муниципальные здания, сооружения и оборудование, необходимое для обеспечения деятельности полиции, передаётся в федеральную собственность.

27 сентября в ходе 52-й сессии горсовета депутаты одобрили передачу здания в собственность РФ.

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