Вячеслав Гладков: Частичная мобилизация ещё не завершена

Во время прямой линии у Вячеслава Гладкова поинтересовались об аннулировании повесток в связи с сокращением числа мобилизуемых из Белгородской области.
Повестка есть — нужно прийти в военкомат в точно назначенное время. Сотрудники военкомата скажут, что нужно делать. Я сказал о том, что мы практически выполнили ту задачу, которая была поставлена. Осталось порядка 120 человек. Если мобилизованный не входит в это количество, то он будет отпущен до особого распоряжения.
Вячеслав Гладков
Также губернатор напомнил, что частичная мобилизация ещё не завершена.