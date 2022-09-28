Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вячеслав Гладков: Частичная мобилизация ещё не завершена

28 сентября 17:52
Фото: Bel.ru
Об этом глава Белгородской области напомнил в ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору».

Во время прямой линии у Вячеслава Гладкова поинтересовались об аннулировании повесток в связи с сокращением числа мобилизуемых из Белгородской области.

Повестка есть — нужно прийти в военкомат в точно назначенное время. Сотрудники военкомата скажут, что нужно делать. Я сказал о том, что мы практически выполнили ту задачу, которая была поставлена. Осталось порядка 120 человек. Если мобилизованный не входит в это количество, то он будет отпущен до особого распоряжения.
Вячеслав Гладков

Также губернатор напомнил, что частичная мобилизация ещё не завершена.

Читайте также:
Открылась горячая линия Минобрнауки по вопросам частичной мобилизацииМинобороны: при частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан нетГладков: Печать о мобилизации могут поставить в военкомате или штабе воинской части
#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Военная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Частичная мобилизация#Военкомат
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18