ВК «Белогорье» предложили провести матч с военными

26 сентября на пресс-конференции ВК «Белогорье» гендиректора Сергея Тетюхина попросили провести волейбольный матч с российскими военными. Руководитель клуба отметил, что готов обсудить этот вопрос лично с заявителем.
ВК «Белогорье» начинает новый игровой сезон. Команда обновилась практически наполовину. Там начали играть связующие Игорь Колодинский и Роман Порошин, диагональный Иван Подребинкин, блокирующие Сергей Червяков и Юрий Цепков, доигровщик Руслан Галимов и либеро Валентин Кротков.
Главный тренер Борис Колчин признал, что пока команде не хватает сыгранности основного связующего с игроками.
Первая домашняя игра «Белогорья» пройдёт 2 октября в «Белгород-Арене». «Львы» выступят против ВК «Газпром-Югра» из Сургута.