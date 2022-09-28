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ВК «Белогорье» предложили провести матч с военными

28 сентября 12:12
Фото: Bel.ru
На встрече с журналистами гендиректору Тетюхину предложили поддержать российских военных таким способом.

26 сентября на пресс-конференции ВК «Белогорье» гендиректора Сергея Тетюхина попросили провести волейбольный матч с российскими военными. Руководитель клуба отметил, что готов обсудить этот вопрос лично с заявителем.

ВК «Белогорье» начинает новый игровой сезон. Команда обновилась практически наполовину. Там начали играть связующие Игорь Колодинский и Роман Порошин, диагональный Иван Подребинкин, блокирующие Сергей Червяков и Юрий Цепков, доигровщик Руслан Галимов и либеро Валентин Кротков.

Главный тренер Борис Колчин признал, что пока команде не хватает сыгранности основного связующего с игроками.

Первая домашняя игра «Белогорья» пройдёт 2 октября в «Белгород-Арене». «Львы» выступят против ВК «Газпром-Югра» из Сургута.

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#Анастасия Федосеенко#Спорт#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгородская область#Волейбол#Военные
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